Λίσι: «Περήφανος που εντάχθηκα σε έναν σπουδαίο σύλλογο» (vid)

Πρώτο «ασπρόμαυρο» ποστάρισμα από τον Αλέσιο Λίσι, ο οποίος έστειλε και το μήνυμά του για τη νέα πρόκληση της καριέρας του.

Ο Ιταλός τεχνικός ηγείται της προσπάθειας του Δικεφάλου τη φετινή σεζόν, αναλαμβάνοντας τον ΠΑΟΚ μετά το πολυετές πέρασμά του στην Ισπανία σε Μιραντές και Οσασούνα.

Μάλιστα, σήμερα (8/7) έστειλε το μήνυμά του μέσα από τα social media, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Περήφανος που είμαι μέλος αυτού του σπουδαίου συλλόγου».

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λίσι στην Ολλανδία συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιουλίου, όταν και θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας ενόψει των αγώνων του Europa League.