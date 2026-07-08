Ανανέωσε με τον ΝΟ Βουλιαγμένης ο Αλμύρας

Ο Ανδρέας Αλμύρας θα συνεχίσει να φορά το σκουφάκι του ΝΟ Βουλιαγμένης, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επέκταση της συνεργασίας τους για πέμπτη συνεχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο 22χρονος περιφερειακός αγωνίζεται στον ΝΟΒ από το 2022 και έχει καθιερωθεί ως ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας. Σε αυτό το διάστημα έχει καταγράψει 97 συμμετοχές και 85 γκολ στο πρωτάθλημα, ενώ αποτέλεσε μέλος της ομάδας που πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία έως τα ημιτελικά του Champions League το 2023.

Ο Αλμύρας έκανε τα πρώτα του βήματα στην Πάτρα, ακολούθησαν οι ακαδημίες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, ενώ πριν μετακομίσει στη Βουλιαγμένη αγωνίστηκε για μία σεζόν στον Υδραϊκό. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, πανηγύρισε το ασημένιο μετάλλιο με την Εθνική Εφήβων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μάλτας το 2021.

Η ανακοίνωση:

«Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ανδρέα Αλμύρα.

Γεννημένος το 2004, ο Ανδρέας αγωνίζεται στη θέση του περιφερειακού.

Ξεκίνησε να αγωνίζεται στην Πάτρα και στη συνέχεια υπήρξε αθλητής του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του Υδραϊκού, πριν ενταχθεί στην ομάδα της Βουλιαγμένης το 2022.

Με τα χρώματα της Εθνικής Ομάδας, έχει κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων της Μάλτας (2021).

Με την ευκαιρία της επέκτασης της συνεργασίας του με τον Ν.Ο.Β., ο ίδιος δήλωσε:

«Με μεγάλη χαρά ανανεώνω τη συνεργασία μου με τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης, έναν σύλλογο με σπουδαία ιστορία και υψηλές φιλοδοξίες. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου και όλους τους ανθρώπους του Ομίλου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να συνεχίζω να φοράω το σκουφάκι της Βουλιαγμένης και να εκπροσωπώ αυτόν τον ιστορικό σύλλογο. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε μαζί τη σκληρή δουλειά, με στόχο να πετύχουμε ακόμα περισσότερα, να διεκδικήσουμε τίτλους και να χαρίσουμε όμορφες στιγμές στον κόσμο της ομάδας μας. Εύχομαι σε όλους τους συμπαίκτες μου υγεία και μια καλή σεζόν».

Ευχόμαστε στον Ανδρέα η νέα αγωνιστική χρονιά να αποτελέσει μία ευκαιρία για υψηλές επιδόσεις και διακρίσεις».