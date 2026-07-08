Επίσημο: Στον Κολοσσό Ρόδου ο Μπένσον

Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον Νίκολας Μπένσον.

Συνεχίζονται οι κινήσεις στον Κολοσσό Ρόδου, με την ομάδα να ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκολας Μπένσον. Ο Αμερικανός αγωνίζεται ως φόργουορντ και την περασμένη σεζόν είχε 11,7 πόντους, 7,6 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 32 ματς στο κολεγιακό πρωτάθλημα με τους ΝτεΠολ Μπλου Ντίμονς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Νίκολας Μπένσον.

Ο Νίκολας Μπένσον είναι γεννημένος στις 24 Νοεμβρίου του 2003, στο Ιλινόις των ΗΠΑ και με ύψος 2,03μ. αγωνίζεται ως φόργουορντ. Στην κολεγιακή του καριέρα φόρεσε την φανέλα των Μισισούρι Στέιτ, ενώ τελευταία δύο χρόνια αγωνίζεταιστους ΝτεΠολ Μπλου Ντίμονς.

Την περσινή σεζόν (2025/26) αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια του κολλεγιακού πρωταθλήματος, έχοντας κατά μέσο όρο 11,7 πόντους, 7,6 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ».