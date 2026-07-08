Ποινές αποκλεισμού σε παίκτες της εθνικής Μάλτας για παράνομο στοιχηματισμό

Ποινές αποκλεισμού από τρεις έως τέσσερις μήνες επέβαλε η Μονάδα Ακεραιότητας Υγρού Στίβου (AQIU) σε δέκα αθλητές και ένα μέλος του προπονητικού επιτελείου της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης ανδρών της Μάλτας, έπειτα από έρευνα σχετικά με παραβίαση των κανονισμών περί στοιχηματισμού.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς υπήρχαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες παίκτες της ομάδας είχαν στοιχηματίσει σε αγώνες της εθνικής τους κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που διεξήχθη τον περασμένο Ιανουάριο στο Βελιγράδι, και ειδικότερα σε διαφορά τερμάτων απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από κοινού με τη συμμετοχή της AQIU, της Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου της Μάλτας (ASA), της Εθνικής Αρχής για την Ακεραιότητα στον Αθλητισμό (AIMS), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου, της Αρχής Παιγνίων της Μάλτας (MGA) και της Μονάδας του Ολυμπιακού Κινήματος για την Πρόληψη της Χειραγώγησης των Αγώνων. Από την έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις συγκεκριμένες καταγγελίες ή να αποδεικνύουν χειραγώγηση αγώνων. Ωστόσο, οι εμπλεκόμενοι παραδέχθηκαν ότι παραβίασαν τον Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς προχώρησαν σε στοιχηματισμό σε αγώνες υδατοσφαίρισης ενώ ήταν εν ενεργεία.

World Aquatics, European Aquatics and Maltese Authorities conclude joint Integrity Investigation into betting-related rule breaches.



Official statement.



European Aquatics is glad to announce that the Aquatics Integrity Unit (AQIU) has concluded an integrity investigation… pic.twitter.com/CSaxcEFJ3G — European Aquatics (@EuroAquatics) July 8, 2026

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «... τα εμπλεκόμενα άτομα θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες κατά τα επόμενα πέντε χρόνια, συνεργαζόμενα με την AQIU, για την ενίσχυση της κατανόησης των κινδύνων ακεραιότητας που σχετίζονται με τα στοιχήματα και τη συμβολή στην πρόληψη μελλοντικών παραβιάσεων σε ολόκληρη την κοινότητα των αθλημάτων του υγρού στίβου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι για όλους τους εμπλεκόμενους η ποινή των τριών μηνών τελεί υπό αναστολή. Ως εκ τούτου, μόνο όσοι τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό τεσσάρων μηνών θα εκτίσουν έναν μήνα της ποινής τους, έως τις 31 Ιουλίου, γεγονός που επηρεάζει τη συμμετοχή τους στην καλοκαιρινή λίγκα της Μάλτας.