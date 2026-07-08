Άργος: Δύο τραύματα στο κεφάλι από θραύσματα βολίδων φέρει ο 20χρονος από την καταδίωξη

Συνολικά 13 κάλυκες από πυροβόλα όπλα βρέθηκαν από την αιματηρή καταδίωξη με τον 20χρονο στο Άργος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο 20χρονος φέρεται να έχει δύο τραύματα στο κεφάλι από θραύσματα βολίδων. Η βαλλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Οι ίδιοι φέρονται να έχουν δηλώσει πως έριξαν προειδοποιητικές βολές στον αέρα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν βρεθεί οπές βολίδων στον τοίχο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου όπου επιχειρούσε να ανέβει ο 20χρονος για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς.

Πώς ξεκίνησε η καταδίωξη

Η καταδίωξη ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το όχημα που οδηγούσε ο νεαρός ανήκε σε γυναίκα υπήκοο Ρωσίας, η οποία, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, είναι η μητέρα του. Όταν ο νεαρός δεν σταμάτησε στον έλεγχο εκτίμησαν ότι μπορεί να πρόκειται για κάποιον που έχει διαπράξει παρανομίες. Όταν πέταξε το όπλο, που στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ήταν αεροβόλο, αύξησαν την ένταση της καταδίωξης.

Η καταδίωξη κράτησε 35 λεπτά, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προκειμένου να σταματήσει, μέχρι που ο 20χρονος έπεσε από τις δύο σφαίρες που τον πέτυχαν στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι από τη στιγμή που δεν είχαν οπτική επαφή, έριξαν προειδοποιητικές βολές προκειμένου να κάνουν τον καταδιωκόμενο να σταματήσει.

Πηγή: iefimerida.gr