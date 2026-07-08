Παπαδόπουλος: «Μαχητικότητα και ομαδικότητα τα κλειδιά»

Η Εθνική Νέων Ανδρών έχει μπει στην τελική ευθεία για το Ευρωμπάσκετ U20. Το Σάββατο 11 Ιουλίου θα γίνει το τζάμπολ της διοργάνωσης στη Λουμπλιάνα με την ελληνική αποστολή να αναχωρεί αύριο για την Σλοβενία. Ο Κώστας Παπαδόπουλος, προπονητής της ομάδας, μίλησε για την πορεία της προετοιμασίας, αλλά και τους στόχους που έχει ενόψει του μεγάλου θερινού ραντεβού.

«Ολοκληρώσαμε την προετοιμασία μας με τα δύο φιλικά στο Ηράκλειο, μετά και από τη συμμετοχή στο τουρνουά στην Ιταλία. Ήταν ένα τουρνουά το οποίο μας βοήθησε πολύ, γιατί είδαμε τις ελλείψεις μας και παράλληλα είχαμε το χρόνο μετά από αυτό να τις επισημάνουμε στους παίκτες μας και να βελτιώσουμε πράγματα στην προπόνηση. Στα παιχνίδια με την Πολωνία που δώσαμε στην Κρήτη είδαμε βελτίωση, αλλά από την άλλη δεν είχαμε κατέβει πλήρεις, αφού είχαμε κάποιες απουσίες. Από την άλλη ήταν καλό γιατί μας έδωσε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι μπορούν να κάνουν και άλλοι παίκτες».

Ο Παπαδόπουλος στάθηκε στη διάθεση που έδειξαν όλοι οι παίκτες που κλήθηκαν στη διάρκεια της προετοιμασίας, η οποία άρχισε στις 5 Ιουνίου: «Είχαν καλή διάθεση όλοι οι παίκτες από την πρώτη στιγμή και με καλή διάθεση πηγαίνουμε και στο Ευρωμπάσκετ. Υπάρχει πολύ θετικό κλίμα και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μάχη σε παιχνίδι. Τα παιδιά έχουν καταλάβει ότι για να καταφέρουμε κάτι θα γίνει μόνο μέσα από την μαχητικότητα και την ομαδικότητα».

Το έργο της Εθνικής Νέων Ανδρών δεν θα είναι εύκολο από τις πρώτες κιόλας αγωνιστικές, καθώς στον όμιλό της συγκάτοικοι είναι η Ισπανία, η Κροατία και το Βέλγιο: «Δεν είναι εύκολος όμιλος είναι η αλήθεια. Αυτό όμως μας έχουν δείξει τα φιλικά και των άλλων ομάδων είναι ότι δεν υπάρχει η ομάδα που θα ξεχωρίσει, δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Είναι όλες οι ομάδες πάνω-κάτω ισάξιες. Σίγουρα, ένα μικρό προβάδισμα έχουν οι παραδοσιακές δυνάμεις, όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Λιθουανία, η Ιταλία… Έχουν πάντα ένα προβάδισμα, αλλά δεν είναι ανίκητες».

Ο στόχος της ομάδας είναι ξεκάθαρος για τον Παπαδόπουλο: «Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και όπως πάντα να προχωρήσουμε βήμα βήμα. Πάντα κοιτάμε ψηλά και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Τα παιδιά έχουν κάνει πολλές θυσίες, έχουν δουλέψει πολύ σκληρά, έχουν δημιουργήσει πολύ καλό κλίμα και πιστεύω ότι θα ανταμειφθούν στο γήπεδο».