Οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων σε CEV Cup και Challenge Cup Γυναικών

Το ελληνικό βόλεϊ γυναικών θα έχει και τη νέα αγωνιστική περίοδο έντονη παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με πέντε ομάδες να έχουν ήδη εξασφαλίσει ή να διεκδικούν τη συμμετοχή τους.

Στο Challenge Cup θα αγωνιστούν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΖΑΟΝ και ο ΑΟ Θήρας, ενώ υπάρχει η προοπτική να προστεθεί και ο Ολυμπιακός, εφόσον κατακτήσει το Βαλκανικό Κύπελλο και εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη διοργάνωση.

Η κλήρωση του Challenge Cup θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου.

Οι ομάδες που συμμετέχουν στο Challenge Cup:

Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

ΑΕΚ (Ελλάδα)

ΑΟ Θήρας (Ελλάδα)

ΖΑΟΝ (Ελλάδα)

DH Μπακού (Αζερμπαϊτζάν)

Ροζελάρε (Βέλγιο)

Αντβέρπ (Βέλγιο)

Σαρλερουά (Βέλγιο)

Σαράγεβο (Βοσνία)

Μπάνια Λούκα (Βοσνία)

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)

Μαρίνα Καστέλα (Κροατία)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Ολυμπιάδα Νεάπολης (Κύπρος)

Πράγα (Τσεχία)

Προστέχοφ (Τσεχία)

Μπρνο (Τσεχία)

Άρχους (Δανία)

Χόλτε (Δανία)

Λα Λαγούνα (Ισπανία)

Μενόρκα (Ισπανία)

Κούσαμο (Φινλανδία)

Λε Κανέ (Γαλλία)

Μίνστερ (Γερμανία)

Μπούνταπεστ (Ουγγαρία)

Μακάμπι Ασντόντ (Ισραήλ)

Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)

Βαλεφόλια (Ιταλία)

Κάουνας (Λιθουανία)

Λούξεμπουργκ (Λουξεμβούργο)

Σκόπια (Βόρεια Μακεδονία)

Κισέλα Βόντα (Βόρεια Μακεδονία)

Ποντγκόριτσα (Μαυροβούνιο)

Σλίντρεχτ (Ολλανδία)

Άσεν (Ολλανδία)

Μπόρνε (Ολλανδία)

Άπελντορν (Ολλανδία)

Μπέργκεν (Νορβηγία)

Φόρντε (Νορβηγία)

Λοτζ (Πολωνία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)

Μπράγκα (Πορτογαλία)

Μπράσοφ (Ρουμανία)

CSM Βουκουρεστίου (Ρουμανία)

Νόβα Γκόριτσα (Σλοβενία)

Ζελέζνιτσαρ (Σερβία)

Ντούντινγκεν (Ελβετία)

Σαφχάουζεν (Ελβετία)

Πφέφινγκεν (Ελβετία)

Μοντάν (Ελβετία)

Ζίλινα (Σλοβακία)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)

Αράς Κάργκο (Τουρκία)

Νικήτρια ομάδα του Βαλκανικού Κυπέλλου

Το πρόγραμμα του Challenge Cup:

Φάση των «64»: 10-12 Νοεμβρίου και 17-19 Νοεμβρίου

Φάση των «32»: 8-10 Δεκεμβρίου και 5-7 Ιανουαρίου

Φάση των «16»: 19-21 Ιανουαρίου και 26-28 Ιανουαρίου

Προημιτελικοί: 9-11 Φεβρουαρίου και 16-18 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί: 2-4 Μαρτίου και 9-11 Μαρτίου

Τελικοί: 24 και 31 Μαρτίου

Παράλληλα, ο Πανιώνιος Betsson ετοιμάζεται για την πρώτη του συμμετοχή στο CEV Cup Γυναικών, μετά την περσινή του ευρωπαϊκή παρουσία στο Challenge Cup, όπου έφτασε μέχρι τα ημιτελικά.

Οι «κυανέρυθρες» θα μάθουν τον αντίπαλό τους στη φάση των «64» κατά την κλήρωση της 15ης Ιουλίου.

Οι ομάδες που συμμετέχουν στο CEV Cup Γυναικών:

Ούντεγκεμ (Βέλγιο)

Ριμπόλα Καστέλα (Κροατία)

Λίμπερετς (Τσεχία)

Φρίντεκ-Μίστεκ (Τσεχία)

Λας Πάλμας (Ισπανία)

Γκραν Κανάρια (Ισπανία)

Κουόπιο (Φινλανδία)

Νανσί (Γαλλία)

Κάννες (Γαλλία)

Στουτγκάρδη (Γερμανία)

Σβέριν (Γερμανία)

Πανιώνιος Betsson (Ελλάδα)

Μπεκεσκάμπα (Ουγγαρία)

Κάποσβαρ (Ουγγαρία)

Κιέρι (Ιταλία)

Μπιέλσκο Μπιάλα (Πολωνία)

Άλμπα Μπλαζ (Ρουμανία)

Ντιναμό Βουκουρεστίου (Ρουμανία)

Ζοκ (Σερβία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Νόιχατελ (Ελβετία)

Ζερέν Σπορ (Τουρκία)

Το πρόγραμμα του CEV Cup:

Φάση των «64»: 27-29 Οκτωβρίου και 3-5 Νοεμβρίου

Φάση των «32»: 24-26 Νοεμβρίου και 1-3 Δεκεμβρίου

Φάση των «16»: 15-17 Δεκεμβρίου και 12-14 Ιανουαρίου

Πλέι οφ: 26-28 Ιανουαρίου και 2-4 Φεβρουαρίου

Προημιτελικοί: 16-18 Φεβρουαρίου και 23-25 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί: 9-11 Μαρτίου και 16-18 Μαρτίου

Τελικοί: 31 Μαρτίου και 7 Απριλίου

Από τη νέα σεζόν θα εφαρμοστεί σημαντική αλλαγή σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της CEV. Στα νοκ άουτ ζευγάρια η πρόκριση δεν θα κρίνεται πλέον από το συνολικό σκορ των δύο αγώνων, αλλά από τον αριθμό των νικών. Αν κάθε ομάδα πετύχει από μία νίκη, η πρόκριση θα κρίνεται σε «χρυσό σετ» των 15 πόντων, το οποίο θα διεξάγεται αμέσως μετά τον δεύτερο αγώνα.