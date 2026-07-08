Το αεροπλάνο της Βραζιλίας επέστρεψε... σπίτι με μόνο έναν παίκτη!

Η ήττα (2-1) της Βραζιλίας από τη Νορβηγία σταμάτησε απότομα τα όνειρα περισσότερων από 200 εκατομμυρίων ανθρώπων για ένα έκτο παγκόσμιο αστέρι.

Πολλοί παίκτες δημοσίευσαν συγκινητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ΜΜΕ άσκησαν κριτική. Ωστόσο, μετά από λίγες ώρες μόλις όλοι... αφέθηκαν ελεύθεροι, ο καθένας κατευθύνθηκε σε διαφορετικά μέρη του κόσμου.



Όλοι οι παίκτες που παίζουν για ευρωπαϊκούς συλλόγους έχουν ήδη αρχίσει να απολαμβάνουν τις διακοπές τους, αναμφίβολα πολύ νωρίτερα από ό,τι είχαν προγραμματίσει.

Επίσης, όσοι αγωνίζονται στο πρωτάθλημα Βραζιλίας θα έχουν μια εβδομάδα άδεια πριν επιστρέψουν στους συλλόγους τους για να συνεχίσουν τις διοργανώσεις μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Κάρλο Αντσελότι ταξίδεψε στο Βανκούβερ για να απολαύσει μερικές ημέρες άδειας πριν ξεκινήσει τη δουλειά, με στόχο τις ημερομηνίες του Σεπτεμβρίου για τη FIFA.

Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε όμως ότι μόνο ένας παίκτης, ο αμυντικός της Φλαμένγκο Ντανίλο επέστρεψε στο Ρίο ντε Τζανέιρο με το αεροπλάνο της εθνικής ομάδας, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «AS».

Μαζί με την υπόλοιπη αντιπροσωπεία, διάφορα άτομα που εργάστηκαν στο προπονητικό καμπ, μέλη του προπονητικού επιτελείου, προσωπικό σε διαφορετικούς ρόλους. Ο τερματοφύλακας Λέο Νανέτι επίσης πετούσε, αν και δεν ήταν μέλος της ομάδας, αλλά συμμετείχε σε κάθε προπόνηση.

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