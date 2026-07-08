Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Γιούστα η Εφές (pic)

Η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Σάντι Γιούστα για 1+1 χρόνια.

Η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σάντι Γιούστα για 1+1 χρόνια.

Τις τελευταίες πέντε σεζόν αγωνίζεται με την φανέλα της Σαραγόσα και πέρσι σε 34 ματς στο πρωτάθλημα και 26,4 λεπτά στο παρκέ είχε κατά μέσο όρο 15,9 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ.

Ακόμη, σε 11 αγώνες και 23,6 λεπτά στο Europe Cup μέτρησε 13,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ.