Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Γιούστα η Εφές (pic)

Η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σάντι Γιούστα για 1+1 χρόνια.
Τις τελευταίες πέντε σεζόν αγωνίζεται με την φανέλα της Σαραγόσα και πέρσι σε 34 ματς στο πρωτάθλημα και 26,4 λεπτά στο παρκέ είχε κατά μέσο όρο 15,9 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ.
Ακόμη, σε 11 αγώνες και 23,6 λεπτά στο Europe Cup μέτρησε 13,3 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ.
Santi Yusta ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 8, 2026
👊 Real Madrid altyapısından yetişen, kariyerinde EuroLeague ile İspanya Ligi şampiyonluğu bulunan ve İspanya Milli Takımı forması da giyen Santi Yusta’ya hoş geldin diyoruz.
🤩 Welcome Santi!#BenimYerimBurası pic.twitter.com/yRbI0zaEUm