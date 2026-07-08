Κηφισιά: «Κλειδώνει» το deal με Τιάγκο Μάνσο

Ο 26χρονος δεξιός μπακ, Τιάγκο Μάνσο, έμεινε ελεύθερος από την Τοντέλα και αναμένεται να πλαισιώσει τον Κωνσταντίνο Αποστολάκη στη δεξιά πλευρά της άμυνας της Κηφισιάς.

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μίας ακόμη μεταγραφής είναι η ομάδα των Βορείων Προαστείων, καθώς έχει συμφωνήσει με τον Τιάγκο Μάνσο. Ο 26χρονος Πορτογάλος δεξιός μπακ αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη προσθήκη της, μετά την αποχώρησή του από την Τοντέλα.

Ο Μάνσο είναι ένας ακραίος αμυντικός με ξεκάθαρη επιθετική φιλοσοφία στο παιχνίδι του. Διαθέτει ταχύτητα, ανεβάσματα στην πλευρά και συχνές συμμετοχές στο επιθετικό τρίτο, αναζητώντας είτε τη δημιουργία είτε την τελική προσπάθεια.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατέγραψε 28 συμμετοχές στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, με 17 παρουσίες στο αρχικό σχήμα, ενώ συνολικά αγωνίστηκε για 1.558 λεπτά, πετυχαίνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ.