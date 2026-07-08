Άρης: Ξεμπέρδεψε και με το δεύτερο ban

Το πρωί της Τετάρτης αφαιρέθηκε και επίσημα το δεύτερο ban της FIFA στην ΠΑΕ Άρης

Ένα ζήτημα που είχε, μεν, διευθετηθεί εδώ και μέρες από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης, όμως συνέχιζε να παραμένει στην επίσημη σελίδα της FIFA. Τα δύο ban των κιτρινόμαυρων έχουν πλέον σβηστεί τελείως και ο Άρης μπορεί να προχωρά ανενόχλητος σε μεταγραφικές κινήσεις, μετά τον "βραχνά" τριών μηνών που τον ταλαιπωρούσε.

Θυμίζουμε πως οι άνθρωποι του Άρη πλήρωσαν το απαιτούμενο χρηματικό ποσό και προχωράνε κανονικά στην ενίσχυση της ομάδας ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν, με Ντιαλό, Γιαννιώτα και Τιάμ να έχουν ήδη υπογράψει με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.