Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Τρεντ Φόρεστ η Φενέρ

Και επίσημα στην Φενέρ ο Τρεντ Φόρεστ. Κάτι που ήταν ευρέως γνωστό τους τελευταίους μήνες επισημοποίησε η τουρκική ομάδα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου γκαρντ.
Ο Τρεντ Φόρεστ υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με την ομάδα της Πόλης και έρχεται για να ενισχύσει την περιφέρεια της ομάδας του Σάρας Γιασικεβίτσιους.
Ο 28χρονος πλέι μέικερ τη σεζόν 2025/26, μέτρησε με την φανέλα της Μπασκόνια 10,9 πόντους (86,1% βολές, 50,4% δίποντα, 28,1% τρίποντα), 2,8 ριμπάουντ, 4,4 ασίστ και 14,5 PIR σε 23:52' σε 27 παιχνίδια.
Trent Forrest Fenerbahçe’de! 💛💙✍️— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 8, 2026
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Baskonia Vitoria-Gasteiz forması giyen Amerikalı guard Trent Forrest (1.93cm - 1998) ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.
2016-20 yılları arasında Amerika Kolej Ligi’nde Florida State forması… pic.twitter.com/oXJeuXhXoy