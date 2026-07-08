Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Τρεντ Φόρεστ η Φενέρ

Η Φενέρμπαχτσε με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την οριστική συμφωνία με τον Τρεν Φόρεστ, o οποίος υπέγραψε για 2+1 χρόνια με την τουρκική ομάδα.

Και επίσημα στην Φενέρ ο Τρεντ Φόρεστ. Κάτι που ήταν ευρέως γνωστό τους τελευταίους μήνες επισημοποίησε η τουρκική ομάδα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου γκαρντ.

Ο Τρεντ Φόρεστ υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με την ομάδα της Πόλης και έρχεται για να ενισχύσει την περιφέρεια της ομάδας του Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Ο 28χρονος πλέι μέικερ τη σεζόν 2025/26, μέτρησε με την φανέλα της Μπασκόνια 10,9 πόντους (86,1% βολές, 50,4% δίποντα, 28,1% τρίποντα), 2,8 ριμπάουντ, 4,4 ασίστ και 14,5 PIR σε 23:52' σε 27 παιχνίδια.