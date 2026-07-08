Βατή κλήρωση για τον Άρη: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του στο Eurocup

Ο Άρης έμαθε τους αντιπάλους του στον όμιλο του Eurocup, σε μια βατή κλήρωση για τους «κιτρινόμαυρους». Ξεχωρίζει η Χάποελ Ιερουσαλήμ και η ΛεΜάν

Ο Άρης κληρώθηκε στον Α΄ Όμιλο μαζί με τις ΛεΜάν (Γαλλία), Χάποελ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ), Μπούργος (Ισπανία), Τσεντεβίτα Ολίμπια (Σλοβενία), Τορτόνα (Ιταλία), Ρόστοκ (Γερμανία) και Ρίγα Ζέλι.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν όπως και την περασμένη σεζόν την Χάποελ Ιερουσαλήμ και την Τσεντεβίτα Ολίμπια. Από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας η κληρωτίδα ανέδειξε αντίπαλό τους τη γαλλική ΛεΜάν.

Αναλυτικά όλοι οι όμιλοι:

Όμιλος A

Λε Μαν

Χάποελ Ιερουσαλήμ

Μπούργος

Τσεντεβίτα

Ντερτόνα

Άρης

Ροστόκ

Ρίγα Ζέλι

Όμιλος Β

Τουρκ Τέλεκομ

Κλουζ

Τενερίφη

Βενέτσια

Μάξιμα Ρόμα

Σιουλιάι

Λόντον Λάιονς

Σκάιλαϊνερς Φρανκφούρτης

Όμιλος Γ

Μπουργκ

Τόφας

Μπουντουτσνοβστ

Τρέντο

Νάπολι

Νεπτούνας

Τσέμνιτς

Σλασκ Βρότσλαβ

Όμιλος Δ

Μονακό

Μπαχτσεσεχίρ

Μανρέσα

Ουλμ

Ρόμα

Λιετκαμπέλις

ΠΑΟΚ

Μποτεβγκραντ