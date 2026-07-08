Ο όμιλος του ΠΑΟΚ στο EuroCup: Ξεχωρίζει η Μονακό, στο χέρι του η πρόκριση!

Οι αντίπαλοι για τον ΠΑΟΚ όπως προέκυψαν στην κλήρωση των ομίλων του EuroCup.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στο EuroCup και οι αντίπαλοί του έγιναν γνωστοί πριν από λίγη ώρα, στην κλήρωση της διοργάνωσης στην οποία έλαβε μέρος ο Δικέφαλος.

Φυσικά, από το γκρουπ ξεχωρίζουν η... ευρωλιγκάτη Μονακό και η ισχυρή Μπαχτσεσεχίρ, ωστόσο υπάρχουν και οι υπολογίσιμες Ουλμ-Μανρέσα από Γερμανία και Ισπανία, όπως και οι Ρόμα και Λιετκαμπέλις από Ιταλία και Λιθουανία. Τέλος, η βουλγαρική Μπάλκαν Μπότεβγκραντ προέκυψε από το τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας.

Οι ημερομηνίες και ώρες των αγώνων, θα γίνουν γνωστές το προσεχές διάστημα...

Αναλυτικά οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ: