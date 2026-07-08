Aγγελόπουλοι για... όλα: ΣΕΦ, ανανεώσεις, μεταγραφές, Ουόκαπ και Ντόρσεϊ!

Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος σε δηλώσεις τους κατά την διάρκεια της παρουσίασης του νέου χορηγού και της νέας - εκτός έδρας - φανέλας μίλησαν για το νέο ΣΕΦ και τις ανανεώσεις των Ουόκαπ, Ντόρσεϊ και Παπανικολάου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις τους:

Παναγιώτης Αγγελόπουλος για Μοντέρο: «Δεν ξέρω εάν υπάρχει άλλος παίκτης με τέτοιο effect σε αυτή την ηλικία στην Ευρώπη. Ο Μοντέρο έχει για την ηλικία του τρομερό πάθος για το παιχνίδι, το γνωρίζει το παιχνίδι. Φυσικά δεν ήμασταν οι μόνοι που θέλαμε να τον πάρουμε σε όλη την Ευρώπη. Από τις πρώτες ερωτήσεις που έκανε είναι εάν θα έχουμε προπονητή τον Μπαρτζώκα. Του απαντήσαμε ότι θα είναι, όλα αυτά πριν γίνουμε πρωταθλητές Ευρώπης».

Για τα συμβόλαια των Ντόρσεϊ και Ουόκαπ και τις ανανεώσεις τους: «Πρέπει να πούμε τι σημαίνει συμβόλαιο. Είναι διμερής συμφωνία που τηρείται και από τις δύο πλευρές. Ζούμε μια πραγματικότητα στα μίντια που αν τη δεις αποστασιοποιημένα, όχι στην ελληνική πραγματικότητα, εγώ δεν ξέρω αν γίνεται πουθενά αλλού. Όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο καθένας θέλει περισσότερα λεφτά. Όταν σέρνεται, δεν τρέχει τίποτα. Μονά ζυγά εμείς χάνουμε. Είναι δύο λέξεις που αγνοούνται. Μπάτζετ και salary cap. Μία ομάδα για να είναι επιτυχημένη πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις».

Για το ποσες μεταγραφές θα κάνει ο Ολυμπιακός: «Ψάχνουμε τον αντικαταστάτη του Πίτερς. Δεν έχουμε άγχος, εξετάζεται η αγορά, αλλά είναι μια πινελιά σημαντική».

Γιώργος Αγγελόπουλος για την ανανέωση του Κώστα Παπανικολάου: «Ο Ολυμπιακός σέβεται τους παίκτες. Με τον Κώστα ελπίζουμε να συνεχίσουμε, είναι ο αρχηγός μας. Ο σεβασμός είναι δεδομένος. Δεν μπορούμε να μιλησουμε δημόσια για κάθε περίπτωση. Το θέμα του salary cup δεν αναλύεται και προσπαθούν άπαντες να προσαρμοστούν. Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στο πλαίσιο που έχει τεθεί και ισχύει».

Γιώργος Αγγελόπουλος για το θέμα του ΣΕΦ: «Δεν μπορούμε να πούμε χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο. Ελπίζουμε να γίνουν σύντομα βασικές εργασίες. Ελπίζουμε σε λίγους μήνες να είναι έτοιμη η πρώτη φάση και να μπορεί ο Ολυμπιακός να επιστρέψει στο ΣΕΦ. Γίνονται συζητήσεις. Ακόμη δεν έχουμε κάτι περισσότερο, πιθανότατα τις επόμενες εβδομάδες να έχουμε».