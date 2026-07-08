Παναθηναϊκός: Τακτική και φυσική κατάσταση στο Κορωπί - Ανεβαίνει ο Ντε Φράι

Οι «πράσινοι» συνέχισαν την προετοιμασία τους, με το σημερινό πρόγραμμα να έχει έμφαση στην τακτική και την φυσική κατάσταση. Έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος ο Στέφαν Ντε Φράι.

Η προπόνηση είχε διάρκεια περίπου 80 λεπτών και πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα απαιτητικούς ρυθμούς, με την ένταση να παραμένει αμείωτη καθ' όλη τη διάρκειά της. Το τεχνικό επιτελείο έδωσε έμφαση τόσο στην αγωνιστική τακτική όσο και στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, μέσα από ένα πρόγραμμα με ποικιλία ασκήσεων.

Μετά το καθιερωμένο ζέσταμα, οι ποδοσφαιριστές πέρασαν σε άσκηση διατήρησης κατοχής, όπου στόχος ήταν η γρήγορη και σωστή κυκλοφορία της μπάλας, με συνεχείς πάσες και περιορισμό των λαθών απέναντι στην πίεση των αντιπάλων.

Στη συνέχεια, ο Τζέικομπ Νίστρουπ χώρισε το ρόστερ σε δύο γκρουπ και επικεντρώθηκε στο τακτικό σκέλος της προπόνησης. Ο Δανός τεχνικός σταματούσε κατά διαστήματα την άσκηση, προκειμένου να διορθώσει κινήσεις, να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες και να ζητήσει καλύτερες αποστάσεις, μεγαλύτερη ένταση και πιο άμεσες αποφάσεις από τους ποδοσφαιριστές του.

Αμέσως μετά ακολούθησε παιχνίδι από περιοχή σε περιοχή, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να εφαρμόσουν σε συνθήκες αγώνα όσα είχαν δουλέψει προηγουμένως στο τακτικό κομμάτι.

Το πρόγραμμα έκλεισε με ασκήσεις φυσικής κατάστασης. Οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με τη θέση τους στον αγωνιστικό χώρο και εκτέλεσαν ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις κάθε θέσης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι για πρώτη φορά έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος και ο Στέφαν Ντε Φράι, που ανεβάζει διαρκώς ρυθμούς.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το πρόγραμμα είχε αρκετή ένταση, με τους Πράσινους να ξεκινούν με προθέρμανση και να συνεχίζουν με ασκήσεις κατοχής της μπάλας, τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με στοχευμένες ασκήσεις φυσικής κατάστασης, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις κάθε θέσης. Παράλληλα, στο μεγαλύτερο μέρος της πρόγραμματος συμμετείχε ο Στέφαν Ντε Φράι.

Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Πέμπτης».