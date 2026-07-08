Αυστραλία: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη μητέρα του 4χρονου που κατηγορείται για κανιβαλισμό

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Αυστραλία, με θύμα ένα τετράχρονο αγόρι, το οποίο δολοφονήθηκε από τη μητέρα που στη συνέχεια φέρεται να έφαγε μέρος του χεριού του.

Καθώς οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, γείτονες, φίλοι και νέα στοιχεία από τις κοινωνικές υπηρεσίες σκιαγραφούν το χρονικό που προηγήθηκε της τραγωδίας, αποκαλύπτοντας ότι είχαν υπάρξει επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την κατάσταση της 32χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχαν γίνει αναφορές στις αρμόδιες υπηρεσίες για το αγοράκι τουλάχιστον τρεις φορές, καθώς υπήρχαν ανησυχίες ότι η μητέρα του αντιμετώπιζε επεισόδια ψύχωσης που συνδέονταν με φερόμενη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Παρά τις καταγγελίες, δεν βρέθηκαν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν την απομάκρυνση του παιδιού από την επιμέλειά της, αποκαλύπτει σήμερα σε ρεπορτάζ της η Daily Mail, επικαλούμενη και τοπικά ΜΜΕ.

Η 32χρονη, της οποίας η ταυτότητα δεν δημοσιοποιείται για νομικούς λόγους, εμφανίστηκε το Σάββατο σε αστυνομικό τμήμα στο Oυάιονγκ της Κεντρικής Ακτής της Νέας Νότιας Ουαλίας και φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι είχε καταναλώσει τμήματα του σώματος του τετράχρονου γιου της.

Shocking new allegations have emerged after a NSW mother allegedly murdered her four-year-old son. https://t.co/QK5k41btr7 — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) July 7, 2026

Αμέσως μετά, αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα όπου διέμεναν μητέρα και γιος, στην οδό Μπάιρον. Εκεί εντόπισαν το παιδί νεκρό, φέροντας σοβαρά τραύματα στα χέρια, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι είχε χάσει τη ζωή του αρκετές ημέρες πριν ειδοποιηθούν οι Αρχές.

Η οικογένεια είχε μετακομίσει στην περιοχή μόλις πριν από πέντε μήνες, σε μια προσπάθεια να ξεφύγει από περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, οι υπηρεσίες του υπουργείου Κοινοτήτων και Δικαιοσύνης (DCJ) παρακολουθούσαν την υπόθεση για περισσότερο από έναν χρόνο.

Η πιο πρόσφατη παρέμβαση των κοινωνικών λειτουργών πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, όταν αξιολόγησαν κατά πόσο το παιδί διέτρεχε κίνδυνο σοβαρής παραμέλησης, εξαιτίας υποψιών για κατάχρηση ουσιών από τη μητέρα του. Παρά τις ανησυχίες, η έρευνα δεν κατέληξε σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και έτσι το αγοράκι παρέμεινε στην επιμέλειά της.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι η Υπηρεσία Προστασίας Παιδιών είχε ενημερωθεί ήδη από τις αρχές του 2024, όταν συγγενικό πρόσωπο εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια και την ευημερία του παιδιού. Τότε οι υπηρεσίες πληροφορήθηκαν για τις καταγγελίες περί χρήσης ναρκωτικών και επεισοδίων ψύχωσης της 32χρονης, η οποία παραπέμφθηκε σε πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης, διατηρώντας ωστόσο την επιμέλεια του γιου της.

Την ίδια ώρα, νέες μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση, καθώς περιγράφουν ένα παιδί που δεν έδινε την παραμικρή ένδειξη ότι βρισκόταν σε κίνδυνο.

Περίπου 40 κάτοικοι συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στο Ουάιονγκ για να αποτίσουν φόρο τιμής στο τετράχρονο αγόρι. Ανάμεσα σε αυτούς βρισκόταν και μια μητέρα, η οποία αποκάλυψε στην Daily Mail ότι ο γιος της είχε παίξει μαζί του σε παιδικό πάρτι.

Το παιδί έμοιαζε «φυσιολογικό, χαρούμενο και γεμάτο ενέργεια»

Όπως είπε, το παιδί έμοιαζε «απολύτως φυσιολογικό, χαρούμενο και γεμάτο ενέργεια», αν και ήταν αρκετά ντροπαλό.

«Μακάρι να είχαμε προλάβει να τον γνωρίσουμε καλύτερα, γιατί ο γιος μου λάτρευε να παίζει μαζί του», ανέφερε συγκινημένη.

Περιγράφοντας τη μητέρα του παιδιού, η ίδια δήλωσε ότι έδειχνε ήρεμη, ευγενική και δεν πρόδιδε τίποτα ανησυχητικό κατά τις σύντομες συνομιλίες τους.

«Η μαμά φαινόταν μια χαρά, το αγοράκι φαινόταν μια χαρά. Δεν υπήρχε τίποτα που να ξεχωρίζει. Τελικά, ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες», είπε χαρακτηριστικά.

Στην αγρυπνία, παιδιά άφησαν λούτρινα παιχνίδια, ενώ άλλα απέθεσαν μπαλόνια με τον αγαπημένο ήρωα Σπάιντερ-Μαν στη μνήμη του μικρού αγοριού. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν προσωπικά ούτε το παιδί ούτε τη μητέρα του, ωστόσο ένιωσαν την ανάγκη να τιμήσουν τη μνήμη του. Μάλιστα, μία γυναίκα από την τοπική εκκλησία ξέσπασε σχεδόν σε κλάματα την ώρα της προσευχής.

Την ίδια στιγμή, αποκαλύπτεται ότι η 32χρονη είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές λόγω οικογενειακών συγκρούσεων που χρονολογούνται περισσότερο από μία δεκαετία. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν εκδοθεί διαταγές προστασίας από βία τόσο υπέρ της μητέρας όσο και ενός ακόμη συγγενικού της προσώπου. Επιπλέον, είχε εμπλακεί και σε αστικές διαφορές.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η Daily Mail, οι Αρχές εκτιμούν ότι ο φόνος του παιδιού σημειώθηκε μεταξύ 4 και 5 το απόγευμα της 4ης Ιουλίου. Η 32χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία και οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου το Σάββατο, όπου απορρίφθηκε το αίτημά της για αποφυλάκιση με εγγύηση.

Η αστυνομία παρέμενε μέχρι και τη Δευτέρα στον τόπο του εγκλήματος, με την πολυκατοικία να βρίσκεται αποκλεισμένη για τις ανάγκες της έρευνας. Στην είσοδο του κτιρίου και στην κορυφή του δρόμου είχαν τοποθετηθεί λούτρινα παιχνίδια, λουλούδια και χειρόγραφες κάρτες στη μνήμη του μικρού αγοριού, ενώ η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί εκ νέου στο Τοπικό Δικαστήριο του Ουάιονγκ την 1η Σεπτεμβρίου.

Πηγή: iefimerida.gr