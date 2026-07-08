Η εθνική Γαλλίας… τρέλανε τις μετρήσεις: Ρεκόρ τηλεθέασης μετά τις 23:00 για το Μουντιάλ στο M6

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, έχει τις λεπτομέρειες των… επιδόσεων

Το Μουντιάλ 2026 συνεχίζει να επιβεβαιώνει ότι αποτελεί το ισχυρότερο τηλεοπτικό προϊόν στον πλανήτη και στη Γαλλία η επένδυση του M6 στα δικαιώματα της διοργάνωσης αποδίδει ήδη σε επίπεδο απήχησης, ακόμη κι αν όχι απαραίτητα σε οικονομικό επίπεδο.

Η νίκη της Γαλλίας με 1-0 επί της Παραγουάης για τη φάση των «16», που εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 12,2 εκατομμύρια τηλεθεατές από το M6. Η επίδοση αυτή συνοδεύτηκε από μερίδιο τηλεθέασης 76%, ένα ποσοστό που ουσιαστικά σημαίνει ότι περισσότεροι από τρεις στους τέσσερις τηλεθεατές που είχαν ανοικτή τηλεόραση εκείνη την ώρα παρακολουθούσαν τον συγκεκριμένο αγώνα.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι το M6 χαρακτήρισε την επίδοση ως το μεγαλύτερο τηλεοπτικό κοινό που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία μετά τις 23:00, καθώς η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ λόγω της διαφοράς ώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διεξάγεται η διοργάνωση.

Μια ακριβή επένδυση που άλλαξε τις ισορροπίες

Η επιτυχία αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη το παρασκήνιο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Τον Μάρτιο του 2024 το M6 προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στη γαλλική αγορά, όταν απέσπασε από το ιστορικό κάτοχο των δικαιωμάτων, το TF1, τα δικαιώματα των Παγκοσμίων Κυπέλλων του 2026 και του 2030.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί τότε στον γαλλικό Τύπο, χωρίς να επιβεβαιωθούν επισήμως, το τίμημα για το Μουντιάλ 2026 έφτασε τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Από το συνολικό πρόγραμμα των 104 αγώνων, το M6 απέκτησε τα δικαιώματα μετάδοσης των 54.

Η συμφωνία θεωρήθηκε ιδιαίτερα επιθετική για τα δεδομένα της αγοράς, καθώς το TF1 εκτίμησε ότι το οικονομικό κόστος ήταν υπερβολικά υψηλό και δεν προχώρησε σε αντιπροσφορά.

«Θα χάσουμε χρήματα, αλλά κερδίζουμε προβολή»

Λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, ο πρόεδρος του ομίλου M6, Νταβίντ Λαραμεντί, είχε παραδεχθεί δημόσια ότι ο σταθμός αναμένεται να εμφανίσει οικονομική ζημία από τη μετάδοση του Μουντιάλ.

Όπως είχε δηλώσει, το συγκεκριμένο τηλεοπτικό προϊόν δεν αποκτήθηκε με στόχο την άμεση κερδοφορία, αλλά επειδή αποτελεί «μια απολύτως εξαιρετική βιτρίνα» για τον σταθμό. Η στρατηγική αυτή βασίζεται στη μακροπρόθεσμη ενίσχυση του εμπορικού προφίλ του καναλιού, στην αύξηση της τηλεθέασης και στην προσέλκυση νέων διαφημιζομένων και κοινού.

Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία φαίνεται να δικαιώνουν αυτή την επιλογή. Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, χάρη στις μεταδόσεις του Μουντιάλ, το M6 βρέθηκε στην τρίτη θέση της εθνικής κατάταξης των τηλεοπτικών σταθμών, ξεπερνώντας ακόμη και το France 3, κάτι που δεν αποτελούσε συνηθισμένη εικόνα στη γαλλική τηλεοπτική αγορά.

Οι αγώνες της Γαλλίας παραμένουν το απόλυτο τηλεοπτικό γεγονός

Η αναμέτρηση με την Παραγουάη δεν ήταν η μοναδική που συγκέντρωσε εντυπωσιακά νούμερα.

Λίγες ημέρες μετά την έναρξη του Μουντιάλ, η νίκη της Γαλλίας επί της Σενεγάλης με 3-1 συγκέντρωσε κατά μέσο όρο 14 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ το παιχνίδι της φάσης των ομίλων απέναντι στη Νορβηγία, που έληξε 4-1, παρακολούθησαν 13,7 εκατομμύρια θεατές.

Η βασική διαφορά είναι ότι εκείνες οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν στις 21:00 ώρα Γαλλίας, δηλαδή στην παραδοσιακή ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Αντίθετα, το παιχνίδι με την Παραγουάη ξεκίνησε αργότερα και ολοκληρώθηκε μετά τις 23:00, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο εντυπωσιακή την επίδοση των 12,2 εκατομμυρίων τηλεθεατών.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι, ακόμη και σε δυσμενείς τηλεοπτικές ζώνες λόγω της ώρας διεξαγωγής των αγώνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ενδιαφέρον των Γάλλων για την εθνική τους ομάδα παραμένει εξαιρετικά υψηλό. Παράλληλα, αποδεικνύουν ότι το Μουντιάλ εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο τηλεοπτικό γεγονός διεθνώς, ικανό να μεταβάλει τις ισορροπίες της αγοράς, να ενισχύσει τη θέση ενός σταθμού και να δικαιολογήσει, τουλάχιστον σε επίπεδο προβολής και επιρροής, επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

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