Προγνωστικά Ολυμπιακός – Ράκοβ: Για καλό ξεκίνημα στο 1.95

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ράκοβ σε φιλική αναμέτρηση στο Βλάαρντινγκεν της Ολλανδίας.

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Ανάλυση Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε την περασμένη σεζόν να διατηρήσει τα σκήπτρα του, καθώς έχασε τόσο το πρωτάθλημα όσο και το Κύπελλο Ελλάδας. Με εξαίρεση την πολύ καλή παρουσία του στο Champions League και την πορεία του μέχρι τα play-off, οι «ερυθρόλευκοι» δεν δικαίωσαν τις προσδοκίες και δεν πέτυχαν τους βασικούς στόχους που είχαν θέσει.

Ανάλυση Ράκοβ

Η Ράκοβ δεν κατάφερε την περασμένη σεζόν να επαναλάβει την πορεία της σεζόν 2024-25, όταν είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση. Ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην τέταρτη θέση με 55 βαθμούς, μένοντας πάντως μόλις έναν πίσω από τη Γιαγκελόνια και τη Γκόρνικ Ζάμπρζε.

Δείτε τα προγνωστικά Ολυμπιακός – Ράκοβ!

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