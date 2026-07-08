«Κρούση από τον Ατρόμητο σε Μπιάνκο»

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο φαίνεται πως βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος δύο ομάδων, με τον Ατρόμητο να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από την Ιταλία.

Ο 24χρονος χαφ ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν την παρουσία του στον ΠΑΟΚ, όπου αγωνίστηκε ως δανεικός από τη Φιορεντίνα, και πλέον αναζητά το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Όπως αναφέρει το ιταλικό «laviola.it», που παρακολουθεί στενά τα νέα της Φιορεντίνα, ο Ιταλός μέσος έχει στα χέρια του προτάσεις τόσο από τον Ατρόμητο όσο και από τη Λας Πάλμας και εξετάζει τις επιλογές του για τη συνέχεια.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο ο Μπιάνκο κατέγραψε 24 συμμετοχές με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, σημειώνοντας δύο γκολ.