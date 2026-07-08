ΠΑΟΚ: Δέκα μέρες άδεια για τον Μπάμπα - Αναμονή για Σάντσες

Τι ισχύει με τους δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που βρέθηκαν στο Μουντιάλ...

Τα πράγματα για τον Ράχμαν Μπάμπα είναι σαφώς πιο ξεκάθαρα καθώς ο Γκανέζος μπακ έχει πάρει εξτρά άδεια δέκα ημερών μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ προκειμένου να ξεκουραστεί.

Αντίθετα, το τοπίο είναι πιο... θολό στην περίπτωση του Χόρχε Σάντσες, καθώς ο Μεξικανός προχώρησε προ ημερών και σε μία κίνηση με νόημα, διαγράφοντας όλες τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες από το προφίλ του.

Είναι γνωστό πως η Άτλας έχει καταθέσει πρόταση για την απόκτησή του, η οποία -σε πρώτη φάση- δεν ικανοποιεί τον ΠΑΟΚ, ωστόσο, οι επαφές συνεχίζονται ανάμεσα στους δύο συλλόγους και μένει να φανεί ποια οριστική τροπή θα πάρει η υπόθεση Σάντσες.