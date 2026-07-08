Το εύρημα που έφερε την ανατροπή στο Αίγιο: Η μητέρα φέρεται να σκότωσε τον γιο και να αυτοκτόνησε (vid)

Σε νέα κατεύθυνση φαίνεται πως κινούνται πλέον οι έρευνες των διωκτικών Αρχών γύρω από την τραγική υπόθεση που συγκλόνισε το Αίγιο, όπου μία 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν νεκροί στην κατοικία τους.

Το ελληνικό FBI, στο οποίο έχει περιέλθει ο φάκελος της δικογραφίας εδώ και ένα διάστημα, προχωρά σε ενδελεχή επανεξέταση όλων των ευρημάτων. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι αστυνομικοί του τμήματος αυτού τείνουν να αξιολογήσουν με μεγάλη προσοχή τους ισχυρισμούς του βασικού κατηγορουμένου.

Το σενάριο που κερδίζει έδαφος είναι πως η 54χρονη μητέρα αφαίρεσε αρχικά τη ζωή του ίδιου της του παιδιού και ακολούθως προχώρησε στο απονενοημένο διάβημα, βάζοντας τέλος και στη δική της ζωή. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα, ο 65χρονος Ιταλός σύντροφός της βρίσκεται προφυλακισμένος ως ο κύριος ύποπτος της δολοφονίας.

Τα καθοριστικά στοιχεία και οι φωτογραφίες από τη νεκροψία

Όπως προκύπτει από το φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία της νεκροψίας, σε συνδυασμό με τα έγγραφα της δικογραφίας, υποδεικνύουν πως οι ισχυρισμοί του προφυλακισμένου δεν μπορούν να αποκλειστούν σε καμία περίπτωση. Συγκεκριμένα, δεν υφίσταται πλέον καμία απολύτως βεβαιότητα αναφορικά με την εμπλοκή κάποιου τρίτου προσώπου στους θανάτους των δύο μελών της οικογένειας.

Ένα από τα πλέον κομβικά σημεία που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα είναι η έντονη αμφισβήτηση της αρχικής ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία έκανε λόγο για μοιραία μαχαιριά στην πλάτη της 54χρονης. Το γεγονός αυτό αποτελεί την αιχμή του δόρατος για τη ριζική αλλαγή των δεδομένων της έρευνας.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών ο ιατροδικαστής

Η εξιχνίαση του διπλού φονικού στο Αίγιο περνά σε μία φάση απόλυτης ανατροπής. Ενώ ο 65χρονος κρατείται στις φυλακές, τα ευρήματα του ελληνικού FBI αλλάζουν το τοπίο. Το γεγονός ότι η αρχική εκτίμηση περί μαχαιρώματος στην πλάτη δεν επιβεβαιώνεται, θέτει τον αρμόδιο ιατροδικαστή στο επίκεντρο σοβαρού ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν κρίσιμα σφάλματα στην εξέταση της σορού.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής της Πάτρας είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε ελεγχθεί πειθαρχικά για αστοχίες σε άλλη κρίσιμη ποινική διερεύνηση, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega. Παρόλα αυτά, είχε διατηρήσει τη θέση του ως προϊστάμενος στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Παράλληλα, οι μικρές αμυχές που είχαν βρεθεί στα άνω άκρα της 54χρονης, οι οποίες είχαν ερμηνευτεί σε πρώτη φάση ως τραύματα άμυνας, τώρα προσεγγίζονται από τους ειδικούς ως πιθανές δοκιμαστικές μαχαιριές, κάτι που αποτελεί σύνηθες μοτίβο σε περιπτώσεις αυτοχειρίας. Ένα επιπλέον στοιχείο που περιπλέκει την κατάσταση είναι η έντονη οσμή οινοπνεύματος που εντόπισαν οι αστυνομικές δυνάμεις στον τόπο του εγκλήματος, παρά το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία καθαρισμού του χώρου από κάποιον δράστη.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η εκδοχή να πρόκειται για δολοφονία και μετέπειτα αυτοκτονία από την ίδια τη μητέρα, εξετάζεται πλέον ως ένα εξαιρετικά ισχυρό ενδεχόμενο. Οι Αρχές αναμένουν τα τελικά πορίσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για να φωτίσουν πλήρως την υπόθεση.

Τι δείχνουν οι τοξικολογικές και η υπερασπιστική γραμμή του 65χρονου

Από την πλευρά του, ο 65χρονος υπήκοος Ιταλίας διατηρεί σταθερά την αρχική του θέση. Όπως έχει υποστηρίξει, τη μοιραία νύχτα κοιμήθηκε αρχικά στον ίδιο χώρο με την 54χρονη, ωστόσο η αϋπνία τον ανάγκασε να μεταφερθεί σε διαφορετικό δωμάτιο του σπιτιού.

Οι νομικοί του παραστάτες τονίζουν ότι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ανέδειξαν την ύπαρξη κάνναβης και ισχυρής κατασταλτικής ουσίας στον οργανισμό του. Κατά την υπεράσπιση, αυτό το εύρημα επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του πως βρισκόταν σε κατάσταση βαθύτατου λήθαργου και καταστολής κατά τη διάρκεια της νύχτας, με συνέπεια να μην έχει καμία απολύτως αντίληψη των δραματικών γεγονότων. Οι ισχυρισμοί αυτοί αξιολογούνται προσεκτικά στα πλαίσια της προανάκρισης και αναμένεται να κριθούν οριστικά από την αρμόδια Δικαιοσύνη.

Πηγή: ieidiseis.gr