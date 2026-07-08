Τέλος ο Άλεξ Λεν από την Ρεάλ

Παρελθόν αποτελεί από την Ρεάλ ο Άλεξ Λεν, με την «Βασίλισσα» να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας των δυο πλευρών

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Άλεξ Λεν ανακοίνωσε και επίσημα η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ουκρανός ψηλός είχε περιορισμένο ρόλο την φετινή σεζόν με τους Μαδριλένους και μέτρησε 3 πόντους και 2 ριμπάουντ ανά 9’10” συμμετοχής σε 23 παιχνίδια της EuroLeague.

Να σημειώσουμε ότι η «Βασίλισσα» έχει ήδη αποχαιρετήσει τον Τρέι Λάιλς, με τον Χάιμε Πραντίγια να τον αντικαθιστά, ενώ η μεγάλη αλλαγή έγινε στην τεχνική ηγεσία, εκεί που ο Πέδρο Μαρτίνεθ πήρε την θέση του Σέρτζιο Σκαριόλο.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Άλεξ Λεν κατέληξαν σε συμφωνία για την ολοκλήρωση της πορείας του παίκτη στον σύλλογό μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης εύχεται στον ίδιο και στην οικογένειά του καλή τύχη σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής τους.»