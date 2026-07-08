Αγοράκι 18 μηνών ανασύρθηκε από πισίνα και κηρύχθηκε νεκρό: 5 ώρες μετά έκανε την απόλυτη ανατροπή

Το απόγευμα της 8ης Φεβρουαρίου, μια τηλεφωνήτρια στη γραμμή έκτακτης ανάγκης του 911, λάμβανε ένα τηλεφώνημα που εξ αρχής ακουγόταν πολύ σοβαρό.

Με ουρλιαχτά να ακούγονται στο βάθος, από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής της ζητούσαν βοήθεια σε ένα σπίτι στο Φοίνιξ της Αριζόνα. Ένα αγοράκι είχε πέσει στην πισίνα και είχε ανασυρθεί από τους γονείς του χωρίς τις αισθήσεις του.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο λίγα λεπτά αργότερα και παρείχαν στο 18 μηνών μωρό τις πρώτες βοήθειες. Μία ώρα αργότερα και παρότι είχε ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο και οι γιατροί έκαναν το παν για να το επαναφέρουν, κηρύχθηκε νεκρό. Δύο αστυνομικοί της πόλης Γκίλμπερτ ανέφεραν ότι παρατήρησαν επανειλημμένα πιθανές ενδείξεις ζωής στο παιδί, ωστόσο μετά την εξέτασή του από το προσωπικό του νοσοκομείου, μεταφέρθηκε στον λεγόμενο «ψυχρό θάλαμο».

Ο γιατρός που εκνευρίστηκε και το θαύμα

«Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου και κάντε εσείς τη δική σας. Δεν πήγα στην Ιατρική Σχολή χωρίς λόγο», φέρεται να είπε κάποια στιγμή στους αστυνομικούς ο γιατρός Άριαν Τουσί, σύμφωνα με την έκθεση.

Πέντε ώρες μετά έγινε η απόλυτη ανατροπή. Η αστυνομία ενημερώθηκε ότι το παιδί ανέπνεε και ότι θα μεταφερόταν σε άλλο νοσοκομείο. Τελικά επέζησε και σήμερα χαίρει άκρας υγείας αν και οι Αρχές ετοιμάζονται να απαγγείλουν κατηγορίες στους γονείς για αμέλεια μια και όταν έφτασαν αστυνομικοί στο σπίτι, διαπίστωσαν ότι υπήρχε έντονη μυρωδιά από μαριχουάνα.

Το Mercy Gilbert Medical Center, όπου μεταφέρθηκε αρχικά το 18 μηνών αγοράκι, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι πραγματοποίησε «ενδελεχή έλεγχο όλων των πτυχών της φροντίδας που παρασχέθηκε, προκειμένου να διαπιστωθεί τι συνέβη και να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές που θα ενισχύσουν την ποιότητα των υπηρεσιών».

Το νοσοκομείο χαρακτήρισε το περιστατικό «ατυχές και σπαρακτικό» και αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Την υπόθεση αποκάλυψε πρώτο το τηλεοπτικό δίκτυο KNXV-TV, συνεργαζόμενο με το ABC στο Φοίνιξ. Όπως γράφει το Associated Press υπάρχουν κι άλλα περιστατικά τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ που ασθενής θεωρείται νεκρός από ιατρικό λάθος.

Το λάθος και η αποζημίωση των 3,25 εκατ.

Το 2020, στο Σάουθφιλντ του Μίσιγκαν, η 20χρονη Τάιμισα Μπότσαμπ, η οποία έπασχε από εγκεφαλική παράλυση, κηρύχθηκε νεκρή από γιατρό μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, αφού διασώστες είχαν ανταποκριθεί σε κλήση στο σπίτι της οικογένειάς της.

Λίγες ώρες αργότερα, υπάλληλοι γραφείου τελετών άνοιξαν τον σάκο μεταφοράς της σορού και διαπίστωσαν ότι η νεαρή γυναίκα ανέπνεε με δυσκολία. Μεταφέρθηκε αμέσως σε νοσοκομείο, όμως δεν ανέκαμψε ποτέ και κατέληξε δύο μήνες αργότερα.

Ο δήμος του Σάουθφιλντ κατέβαλε αποζημίωση 3,25 εκατομμυρίων δολαρίων στην οικογένεια, έπειτα από αγωγή για αμέλεια.

«Σπάνιες οι λανθασμένες διαπιστώσεις θανάτου»

Η δρ Τζούντι Μέλινεκ, ιατροδικαστής στο Σαν Φρανσίσκο που δεν σχετίζεται με την υπόθεση, δήλωσε ότι τέτοιες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες, αν και συμβαίνουν.

«Είναι πολύ πιο συχνές στους ηλικιωμένους παρά στα παιδιά ή τα νήπια», εξήγησε.

Όπως ανέφερε, για να διαπιστωθεί επισήμως ο θάνατος πρέπει να απουσιάζουν καρδιακή λειτουργία, αναπνοή και εγκεφαλική ή νευρολογική δραστηριότητα.

«Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος αναπνέει πολύ επιφανειακά ή με μεγάλα διαστήματα μεταξύ των αναπνοών. Γι' αυτό οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να περιμένουν λίγα λεπτά πριν προχωρήσουν στη διαπίστωση θανάτου».

Πηγή: ethnos.gr