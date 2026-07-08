ΠΑΟΚ: Σε επαφές για αριστερό εξτρέμ - Πού βρίσκεται η υπόθεση Χατζηδιάκου

Πού βρίσκεται η περίπτωση του Παντελή Χατζηδιάκου και ποια είναι τα ανοιχτά «μέτωπα» του ΠΑΟΚ στο μεταγραφικό παζάρι - Τα δεδομένα με τον εξτρέμ και οι διαπραγματεύσεις.

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Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο Μπαπτίστ Σανταμαρία «προβάρει» τα ασπρόμαυρα, καθώς υπάρχει συμφωνία του ΠΑΟΚ τόσο με τη Βαλένθια όσο και με τον παίκτη.

Παράλληλα, δρομολογούνται και εξελίξεις σε άλλα μέτωπα του ΠΑΟΚ, καθώς υπάρχει συμφωνία των ασπρόμαυρων με τον Παντελή Χατζηδιάκο και απομένει το τελικό deal με την Κοπεγχάγη. Στον Δικέφαλο πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι πως η υπόθεση θα κλείσει θετικά και ο Έλληνα στόπερ θα γίνει κάτοικος Τούμπας.

Ο ΠΑΟΚ στοχεύει και σε έναν ακόμα στόπερ με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ο οποίος θα πλαισιώσει τους Ελουστόντο, Μιχαηλίδη και μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως δεξί όσο και ως αριστερό στόπερ. Όσον αφορά τον επιθετικό, οι ασπρόμαυροι έχουν ξεχωρίσει τρεις περιπτώσεις και μένει να φανεί ποια εκ των τριών θα προχωρήσει...

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπόθεση του αριστερού εξτρέμ, καθώς όπως προκύπτει από την πλευρά των ανθρώπων του Δικεφάλου, έχει βρεθεί ο «εκλεκτός» και έχουν ξεκινήσει ήδη οι επαφές και οι διαπραγματεύσεις.