Άγιαξ: Επίσημη η επιστροφή του Μπλιντ (vid)

Ο Άγιαξ επισημοποίησε την επιστροφή του πολύπειρου Ντάλεϊ Μπλιντ.

Στον Άγιαξ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντάλεϊ Μπλιντ, με τους Ολλανδούς να ανακοινώνουν την επιστροφή του 36χρονου στο Άμστερνταμ.

Αυτή θα είναι η τρίτη θητεία του Μπλιντ στον Άγιαξ, καθώς πέρασε από την ομάδα το διάστημα 2008-14 και 2018-23 στην πλούσια καριέρα του Ολλανδού, περνώντας και από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπάγερν Μονάχου.

Πέρυσι αγωνίστηκε στην Τζιρόνα, πραγματοποιώντας 31 συμμετοχές, μένοντας εν τέλει ελεύθερος από τους Ισπανούς και τον «Αίαντα» να αποκτά έναν παίκτη με εμπειρία και ικανότητα να αγωνιστεί σε τρεις θέσεις (κεντρικός μπακ, αριστερός μπακ, αμυντικό χαφ).