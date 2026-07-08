Διαφοροποιείται το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε: Ένα ενενηντάλεπτο, κεκλεισμένων των θυρών!

Οι αλλαγές ενόψει του τελευταίου φιλικού του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, απέναντι στην Τβέντε - Αποστολή στο Ζαλτμπόμελ.

Όπως προκύπτει από πλευράς ΠΑΟΚ, δεν θα διεξαχθούν δύο 90λεπτα κόντρα στην Τβέντε στο τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, αλλά ένα στις 17.00 ώρα Ελλάδος.

Το φιλικό θα είναι κεκλεισμένων των θυρών και δεν θα επιτραπεί η είσοδος στους φιλάθλους.

Υπενθυμίζεται πως αυτό θα είναι το τέταρτο φιλικό του Δικεφάλου στην χώρα της τουλίπας, με το σύνολο του Αλέσιο Λίσι να μετράει μέχρι στιγμής τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, κόντρα σε Μπέβερεν, Βέστερλο και ΑΕΚ Λάρνακας, ωστόσο το παιχνίδι με την Τβέντε είναι μία καλή ευκαιρία για τον Ιταλό τεχνικό να μετρήσει τις δυνάμεις της ομάδας του.