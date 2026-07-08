Πήγε να πάθει εγκεφαλικό: Παράνοια από Αργεντινό σπίκερ στο γκολ του Μέσι (vid)

Viral έχει γίνει το βίντεο με τις έντονες αντιδράσεις του Αργεντινού σχολιαστή, Πάμπλο Γκιράλτ, με τον ίδιο να μην μπορεί να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του κατά τη διάρκεια της περιγραφής του γκολ της ισοφάρισης από τον Λιονέλ Μέσι.

Στη ανατροπή της «Αλμπισελέστε» με 3-2 επί της Αιγύπτου η αντίδραση ενός Αργεντινού σπίκερ στο τέρμα της ισοφάρισης του Λιονέλ Μέσι έχει γίνει viral στα Social Media, με τον Πάμπλο Γκιράλτ να μην μπορεί να κρατήσει τον ενθουσιασμό, αποδεικνύοντας πως το ποδόσφαιρο για πολλούς είναι πολλά περισσότερα από ένα απλό… άθλημα.

Ο 52χρονος είχε τραβήξει ξανά τα βλέμματα στην περιγραφή του στον τελικό του Μουντιάλ του 2022 και τώρα «έκλεψε» ξανά την παράσταση στο γκολ της ισοφάρισης του Λιονέλ Μέσι που έκανε το 2-2, με τον ίδιο να «ξελαρυγγιάζεται», να χτυπάει το τραπέζι και λόγω έντασης να του ξεφεύγουν και μερικά… γαλλικά.

Το τέρμα της ισοφάρισης του «Pulga» ήταν αυτό που έδωσε την ώθηση στην «Αλμπισελέστε» να καταφέρει να πάρει τη νίκη με την κεφαλιά του Ένζο Φερνάντες στο 90+2’, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 3-2 και έστειλε την Αργεντινή στα προημιτελικά, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Ελβετία.

Ο Πάμπλο Γκιράλτ ήταν το ίδιο εκδηλωτικός στο τέρμα του Φερνάντες, μη μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή του για την πρόκριση της χώρας του και την επική αυτή ανατροπή.

Argentine announcer Pablo Giralt's call of Enzo Fernandez' winner against Egypt must be seen — and heard — to be believed 🩵🤍 pic.twitter.com/WPse6UHOWC — Men in Blazers (@MenInBlazers) July 8, 2026

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