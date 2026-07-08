Ο Φριτζ απειλεί τον Ζβέρεφ στο Λονδίνο

Ο Σάσα Ζβέρεφ είναι στον δρόμο για το Channel Slam, αλλά βρίσκει σήμερα μπροστά του τον κακό του δαίμονα!

Ο λόγος για τον Τέιλορ Φριτζ, που έχει επτά σερί νίκες κόντρα στον πρωταθλητή του Roland Garros και βλέπει, όπως είναι λογικά, με αξιώσεις την πρόκριση στα ημιτελικά του Wimbledon!

Το Λονδίνο, φυσικά, θα στρέψει το βλέμμα του στον Άρθουρ Φέρι που ζει το όνειρο στο All England Club και θα τεθεί αντιμέτωπος με τον φιναλίστ του Παρισιού Φλάβιο Κομπόλι.

Στις γυναίκες, όπου θα έχουμε ξανά νέα πρωταθλήτρια, μονομαχούν Κόστγιουκ-Παολίνι και Νόσκοβα-Μέρτενς.

Ήδη γνωρίζουμε από χθες τα πρώτα ζευγάρια των ημιτελικών, που είναι Σίνερ-Τζόκοβιτς και Μούχοβα-Γκοφ.

Centre Court

15:30

Μάρτα Κόστγιουκ – Τζάσμιν Παολίνι

Φλάβιο Κομπόλι – Άρθουρ Φέρι

Court No.1

15:00

Λίντα Νόσκοβα – Ελίζ Μέρτενς

Τέιλορ Φριτζ – Αλεξάντερ Ζβέρεφ