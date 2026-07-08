ΠΑΟΚ: Ευχάριστα για Παβλένκα, αποφόρτιση για Πέλκα και Χατσίδη (vid)

Στο γήπεδο επέστρεψαν Γίρι Παβλένκα και Κιρίλ Ντεσπόντοφ για την πρωινή προπόνηση του ΠΑΟΚ - Ποιοι απουσιάζουν.

Αποστολή στην Ολλανδία

Επιστροφή στο γήπεδο για τους ασπρόμαυρους, οι οποίοι συνεχίζουν την προετοιμασία τους στο Ζαλτμπόμελ και το προπονητικό κέντρο NIVO Sparta.

Ο Γίρι Παβλένκα αναμένεται σήμερα (8/7) να ενσωματωθεί με το υπόλοιπο γκρουπ, ενώ ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ «πάτησε» γήπεδο και θα συνεχίσει με ατομικό πρόγραμμα. Στο ξενοδοχείο παρέμειναν οι Σόλα Σορετίρε, Σουαλιό Μεϊτέ.

Εκτός προπόνησης οι Δημήτρης Χατσίδης και Δημήτρης Πέλκας για λόγους αποφόρτισης, με τον Κωνσταντίνο Θυμιάνη να επιστρέφει στη... δράση με ατομικό πρόγραμμα, μετά την κάκωση που υπέστη στην ποδοκνημική, ενώ αύριο υπολογίζεται να μπει σε φουλ ρυθμούς με την υπόλοιπη ομάδα.

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