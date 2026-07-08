Αστέρας Τρίπολης: Νέος προπονητής στις Γυναίκες ο Κατηκαρίδης

Ο Αλέξανδρος Κατηκατίδης είναι ο νέος προπονητής της ομάδας Γυναικών του Αστέρα Τρίπολης.

Την τεχνική ηγεσία της ομάδας Γυναικών του Αστέρα Τρίπολης αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Κατηκαρίδης. Ο πολύπειρος τεχνικός δήλωσε μετά τη συμφωνία:

«Το γεγονός ότι ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από την ίδρυσή του κατάφερε να πρωταγωνιστεί στην Α' Εθνική δείχνει την δυναμική, την νοοτροπία και την ταυτότητα της ομάδας και των ανθρώπων που την πλαισιώνουν.

Σε συνέχεια αυτού του πλάνου μού έκαναν την τιμή να μου ζητήσουν να γίνω μέρος της ομάδας.

Όλοι μας, αθλήτριες, τεχνικό επιτελείο, διοίκηση και φίλαθλος κόσμος να κάνουμε αυτό που χρειάζεται, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι με αξιοπρέπεια και υγεία πάνω από όλα».

Αναλυτικά:

Ο κ. Αλέξανδρος Κατηκαρίδης είναι ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

Ο κ. Κατηκαρίδης γεννήθηκε στις 3 Ιουνίου 1971 στην Θεσσαλονίκη. Ως προπονητής στο γυναικείο ποδόσφαιρο ξεκίνησε την καριέρα του από τον ΠΑΟΚ, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα, ενώ έφτασε μέχρι τους "32" του Women's Champions League. Ήταν βοηθός και στη συνέχεια από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Αύγουστο του 2025 πρώτος προπονητής της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών της Ελλάδας. Την περσινή αγωνιστική περίοδο ήταν προπονητής στην ομάδα γυναικών του ΟΦΗ.

Ο κ. Κατηκαρίδης στην προπονητική του καριέρα έχει επίσης εργαστεί στα Τμήματα Υποδομής του Ηρακλή και του Πρωτέα, στην ΑΠΕ Λαγκαδά στην Football League 2, ενώ κατέκτησε το πρωτάθλημα και την άνοδο στην Γ' Εθνική με τον Φοίνικα Πολίχνης και τον Κιλκισιακό.

Καλωσορίζουμε τον κ. Αλέξανδρο Κατηκαρίδη στην οικογένεια του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.

