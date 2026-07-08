«Αταμάν, Σφαιρόπουλος και Σκαριόλο στη λίστα για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα»

Σύμφωνα με δημοσίευματα από την Ισπανία οι Εργκίν Αταμάν, Γιάννης Σφαιρόπουλος, Βέλιμιρ Περάσοβιτς και Σέρτζιο Σκαριόλο βρίσκονται στη λίστα των υποψηφίων για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Μπαρτσελόνα.

Η θέση στην άκρη του πάγκου της Μπαρτσελόνα μετά την αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ παραμένει ανοιχτή και πλέον οι Καταλανοί αναζητούν τον επόμενο προπονητή που θα τους καθοδηγήσει την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, στη λίστα των υποψηφίων για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας βρίσκονται τέσσερα μεγάλα ονόματα.

Ο λόγος για τους Εργκίν Αταμάν, Γιάννη Σφαιρόπουλο, ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς και ο Σέρτζιο Σκαριόλο, με την Μπαρτσελόνα να εξετάζει τις επιλογές της.

«Ανάμεσα στους προπονητές που βρίσκονται στη λίστα των υποψηφίων συγκαταλέγονται ο Γιάννης Σφαιρόπουλος από την Ελλάδα, ο Εργκίν Αταμάν από την Τουρκία και ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Ωστόσο, ένα όνομα που έχει πέσει στο τραπέζι και φαίνεται πως ταιριάζει στις ανάγκες της Μπαρτσελόνα είναι εκείνο του πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού της Ισπανίας και πρώην προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρτζιο Σκαριόλο», αναφέρει χαρακτηριστικά το ξένο δημοσίευμα.