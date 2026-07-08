Μουντιάλ 2026: Πανζουρλισμός στην Αργεντινή μετά την επική ανατροπή-πρόκριση της «Αλμπισελέστε» (vids)

Χιλιάδες φίλοι της Αργεντινής γέμισαν τους δρόμους του Μπουένος Άιρες με αφορμή την τεράστια πρόκριση στα προημιτελικά της «Αλμπισελέστε» με 3-2 επί της Αιγύπτου και την ανατροπή από το 2-0 υπέρ των Αφρικανών.

Η ασύλληπτη ανατροπή-πρόκριση της Αργεντινής με 3-2 επί της Αιγύπτου ξεσήκωσε όλο το Μπουένος Άιρες, με τους φίλους της να ξεσπούν σε τρελούς πανηγυρισμούς.

Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, όμως η μαχητική καρδιά της Λατινικής Αμερικής μίλησε και η «Αλμπισελέστε» κατάφερε να φέρει «τούμπα» το ματς και να πάρει τη νίκη με 3-2 και το εισιτήριο του ημιτελικού, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Ελβετία. Έτσι, οι δρόμοι της πρωτεύουσας έζησαν μοναδικές στιγμές με τον κόσμο να μην μπορεί να κρατήσει τη χαρά του, ξαπλώνοντας ακόμα και στο... δρόμο.

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