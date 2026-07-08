Ενίσχυση με Κάσσο η Ζάκυνθος

Τον έμπειρο εξτρέμ Πασχάλη Κάσσο απέκτησε η Ζάκυνθος, ενόψει της επιστροφής της στη Superbet League 2.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Πασχάλη Κάσσο.

Ο έμπειρος ακραίος ποδοσφαιριστής έρχεται να προσθέσει ποιότητα, ταχύτητα και προσωπικότητα στο ρόστερ της ομάδας μας, αποτελώντας μία σημαντική προσθήκη ενόψει της απαιτητικής αγωνιστικής περιόδου στη Super League 2.

Καλωσορίζουμε τον Πασχάλη στη μεγάλη οικογένεια της Ζακύνθου και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την κυανοκίτρινη φανέλα!

Ο Πασχάλης Κάσσος, γεννημένος στις 7 Νοεμβρίου 1991 στη Δράμα, αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός εξτρέμ, ενώ μπορεί με την ίδια ευχέρεια να καλύψει όλη τη δεξιά πλευρά, τόσο ως χαφ όσο και ως μπακ.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τη Δόξα Δράμας και στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες ιστορικών συλλόγων όπως ο Ηρακλής, ο Απόλλων Σμύρνης, ο Άρης, η ΑΕΛ, τα Χανιά, η Νίκη Βόλου, ο Λεβαδειακός και πιο πρόσφατα η Αναγέννηση Καρδίτσας. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία από τη Super League και τη Super League 2, έχοντας καταγράψει εκατοντάδες συμμετοχές στις επαγγελματικές κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η εμπειρία, η αγωνιστική του συνέπεια και η δυνατότητά του να προσφέρει σε περισσότερες από μία θέσεις αποτελούν σημαντικά στοιχεία που ενισχύουν το δυναμικό της ΠΑΕ ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961 ενόψει της νέας σεζόν.

Πασχάλη καλώς ήρθες!!

