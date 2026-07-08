«Θέλει τον Μπατούμ στην Βιλερμπάν ο Πάρκερ»

Σύμφωνα με το Backdoor Podcast ο Τόνι Πάρκερ θέλει να φέρει τον Νικολά Μπατούμ στη Βιλερμπάν, ο οποίος αγωνίζεται στο ΝΒΑ τα τελευταία 16 χρόνια.

Η Βιλερμπάν μέσα σε ένα καλοκαίρι έχει καταφέρει να εκτοξεύσει το μπάτζετ της και πλέον μπαίνει δυναμικά στην Εuroleague της νέας σεζόν έχοντας θέσει υψηλούς στόχους.

Με τον Τόνι Πάρκερ στο τιμόνι της και ένα συνολικό μπάτζετ που θα ξεπερνάει τα 50 εκατ. ευρώ η γαλλική ομάδα είναι έτοιμη να πρωταγωνιστήσει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Backdoor Podcast η ομάδα της Λυόν εξετάζει την περίπτωση του Νίκολα Μπατούμ, με τον Τόνι Πάρκερ να θέλει να τον εντάξει στο ρόστερ της ομάδας του.

Ο 37χρονος NBAer ήταν επί πολλά χρόνια συμπαίκτης του Πάρκερ στην εθνική Γαλλίας και αγωνίζεται στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού τα τελευταία 16 χρόνια.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 74 αναμετρήσεις με τους Κλίπερς έχοντας 4 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και σχεδόν 1 ασίστ ανά αγώνα.