Ευρωπαϊκό U20: Με Τσεχία για το βήμα στα ημιτελικά η Εθνική Νέων Γυναικών

Κρίσιμο αγώνα με αντίπαλο την Τσεχία δίνει σήμερα (13.00) η Εθνική Νέων Γυναικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού U20 (Β’ Κατ.) που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας.

Με νίκη η Ελλάδα εξασφαλίζει ουσιαστικά την πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης συνεχίζοντας έτσι την μάχη για την άνοδο στην Α’κατηγορία.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα τελείωσε τις υποχρεώσεις του με τρεις νίκες στον Α’ Όμιλο τερματίζοντας στην πρώτη θέση και πλέον παλεύει για τη διάκριση.

Η Τσεχία με τη σειρά της στους αγώνες της στον Β’ Όμιλο είχε με μία νίκη και μία ήττα. Επικράτησε της Ουκρανίας με 79-64, ενώ στη συνέχεια ηττήθηκε από τη Σλοβακία με 70-64. Οι παίκτριες που ξεχωρίζουν είναι η Κάλνα που έχει 12 πόντους μ.ο. και 7.5 ριμπάουντ και η Χάμζοβα με 11.5 πόντους μ.ο. και 4 ριμπάουντ.



Μιλώντας για το σημερινό παιχνίδι με τη Τσεχία ο Γιάννης Παπούλης, συνεργάτης της Φρόσως Δρακάκη στον πάγκο της ομάδας δήλωσε… «Η Τσεχία είναι μια ομάδα που έπεσε πέρσι και θέλει να ξανανέβει φέτος στην Α’ κατηγορία. Είναι μια ομάδα με πολύ ψηλά κορμιά, αθλητική και κάνει πάρα πολύ καλά τα βασικά. Εμείς πρέπει να μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας και να καταθέσουμε ψυχή. Άλλωστε με νίκη σήμερα εξασφαλίζουμε πρόκριση. Θα είναι ένα σκληρό και δύσκολο παιχνίδι αλλά όλοι μας έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα μας».

Στο άλλο παιχνίδι (15.30) η Σλοβακία θα αντιμετωπίσει την Ιρλανδία.

Η προϊστορία της Εθνικής Νέων Γυναικών με την Τσεχία

29.07.1999 Ελλάδα – Τσεχία 39-64 Προκριματικά Ευρωπαϊκού Νέων Γυναικών 2000

02.08.2002 Ελλάδα – Τσεχία 72-79 Ευρωπαϊκό Νέων Γυναικών 2002

08.07.2006 Ελλάδα – Τσεχία 68-57 Ευρωπαϊκό Νέων Γυναικών 2006

11.07.2008 Ελλάδα – Τσεχία 56-66 Ευρωπαϊκό Νέων Γυναικών 2008

23.07.2010 Ελλάδα – Τσεχία 37-71 Ευρωπαϊκό Νέων Γυναικών 2010 (Β’ Κατ.)

13.07.2011 Ελλάδα – Τσεχία 50-76 Ευρωπαϊκό Νέων Γυναικών 2011 (Β’ κατ.)

17.07.2011 Ελλάδα – Τσεχία 60-59 Ευρωπαϊκό Νέων Γυναικών 2011 (Β’ Κατ.)

26.08.2012 Ελλάδα – Τσεχία 76-71 Ευρωπαϊκό Νέων Γυναικών 2012 (Β’ Κατ.)

21.06.2016 Ελλάδα – Τσεχία 62-69 Διεθνές Τουρνουά

13.07.2017 Ελλάδα – Τσεχία 73-75 Ευρωπαϊκό Νέων Γυναικών 2017 (Β’ Κατ.)

16.07.2016 Ελλάδα – Τσεχία 79-67 Ευρωπαϊκό Νέων Γυναικών 2017 (Β’ Κατ.)

Δείτε ΕΔΩ τον σημερινό αγώνα της Ελλάδας με την Τσεχία