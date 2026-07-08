Η αποκαθήλωση της Μαρίας και το μεγάλο φαγοπότι των υδρομετρητών

Ένα ακόμη πλήγμα θα έρθει από τη δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία φωτίζει το γιγαντιαίο σκάνδαλο των υδρομετρητών.

Το πόρισμα που συνοδεύει τον φάκελο καταγράφει οικονομική ζημιά-μαμούθ που αγγίζει τα 250 εκατομμύρια ευρώ.

Η έρευνα θα βγάλει στη φόρα τις πρακτικές τεσσάρων συγκεκριμένων εταιρειών που είχαν στήσει κοινοπραξία εξοβελισμού του ανταγωνισμού, εκτινάσσοντας τεχνητά το κόστος του έργου στις πλάτες των Ευρωπαίων φορολογουμένων.

Η ουσία, όπως μαθαίνω, της υπόθεσης βρίσκεται στην πολιτική προστασία που απολάμβανε το συγκεκριμένο σχήμα. Οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν με απόλυτη ακρίβεια τις ενδείξεις ότι οι επιχειρηματίες δεν έδρασαν αυτοτελώς, αλλά είχαν την πλήρη υποστήριξη και διευκόλυνση από κυβερνητικούς παράγοντες και κρατικούς αξιωματούχους.

Έχω λοιπόν να σας ενημερώσω πως ένα εκρηκτικό πολιτικό θρίλερ βρίσκεται πλέον στην τελική του ευθεία.

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