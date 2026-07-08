«Στη Σαμπντόρια ο Ινσίνιε, ο λόγος που δεν προχώρησε του Ηρακλή»

Ο Λορέντσο Ινσίνιε φαίνεται συμφώνησε με τη Σαμπντόρια, παρά το έντονο ενδιαφέρον του Ηρακλή, ο οποίος επιχείρησε να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη για να συνεργαστεί ξανά με τον Βάλτερ Ματσάρι.

Οι «κυανόλευκοι» κατέβαλαν σημαντική προσπάθεια για να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του έμπειρου Ιταλού εξτρέμ, ωστόσο η υπόθεση δεν είχε την επιθυμητή κατάληξη. Έτσι, ο 35χρονος ποδοσφαιριστής βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαμπντόρια.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι, ο Ινσίνιε αντιμετώπιζε θετικά το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Ελλάδα και να επανενωθεί με τον Βάλτερ Ματσάρι. Παρ' όλα αυτά, οι διαπραγματεύσεις «κόλλησαν» στο οικονομικό σκέλος, καθώς οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στις οικονομικές απαιτήσεις και τους όρους του συμβολαίου.

Με τις συζητήσεις να οδηγούνται σε αδιέξοδο, η Σαμπντόρια απέκτησε σαφές προβάδισμα για την απόκτηση του Ιταλού διεθνούς, με τη μεταγραφή να βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία.