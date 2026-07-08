Σύζυγος και παιδιά επανενώθηκαν με πατέρα που έριξε το αυτοκίνητο σε γκρεμό 90 μέτρων για να τους σκοτώσει

Διαδοχικές εκπλήξεις και εξέλιξη που δεν περίμενε κανείς ακολούθησαν τη δίκη ενός γιατρού στις ΗΠΑ, ο οποίος κατηγορούνταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς τον Ιανουάριο του 2023 έριξε σκόπιμο σε γκρεμό 90 μέτρων το αυτοκίνητό του κι ενώ μέσα βρίσκονταν η σύζυγός του και τα δύο ανήλικα παιδιά του.

Η πρώτη ανατροπή είναι ότι η δικαστής απέσυρε και τις τρεις κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και τον άφησε να φύγει ελεύθερος από το δικαστήριο. Η δεύτερη, ότι η σύζυγός του τον υποδέχεται ξανά στην οικογένεια για να συνεχίσουν να μεγαλώνουν μαζί τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με τη New York Post, πριν από 3,5 χρόνια ο 45χρονος Ντάμες Πατέλ πάτησε το γκάζι και σκόπιμα έριξε το Tesla του από γκρεμό στην περιοχή Pacifica, στο Σαν Ματέο της Καλιφόρνια. Παρότι έπεσαν από ύψος 90 μέτρων και το αυτοκίνητο διαλύθηκε, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγος και τα δύο τους παιδιά, ένα κοριτσάκι 7 και ένα αγοράκι 4 ετών, επέζησαν.

Ο Πατέλ συνελήφθη και οδηγήθηκε σε δίκη, έχοντας νωρίτερα ξεκινήσει θεραπεία και πρόγραμμα για την παρακολούθηση της ψυχικής του υγείας. Η δικαστής άκουσε με προσοχή τις εκτιμήσεις ψυχιάτρων που κατέθεσαν ότι τα πηγαίνει εξαιρετικά και ότι σκοπεύει να συνεχίσει τη θεραπεία του.

Κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας το 2024, οι δικηγόροι του Πατέλ υποστήριξαν ότι την περίοδο του δυστυχήματος έπασχε από σοβαρή καταθλιπτική διαταραχή, ενώ ψυχολόγοι κατέθεσαν ότι είχε υποστεί ψυχωτικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με δύο γιατρούς που κατέθεσαν τον Απρίλιο του 2024, ο Πατέλ παρουσίαζε ψευδαισθήσεις, άκουγε βήματα και πίστευε ότι τα παιδιά του είχαν πέσει θύματα κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Οι παραληρηματικές του ιδέες φέρεται να είχαν ενισχυθεί από την κρίση της φαιντανύλης στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τους φόβους του ότι τα παιδιά του θα μπορούσαν να απαχθούν και να κακοποιηθούν σεξουαλικά — φόβοι που, σύμφωνα με τις καταθέσεις, συνδέονταν και με την υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης τον Μάιο του 2024, η σύζυγός του, Νέχα Πατέλ, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια μετά το περιστατικό της 2ας Ιανουαρίου 2023, χαρακτηρίζοντάς το «ένα επεισόδιο ψυχικής υγείας που ξεπερνούσε κάθε κατανόηση ή έλεγχο» και διαβεβαιώνοντας τη δικαστή ότι «τα πράγματα θα είναι διαφορετικά εάν επιτραπεί στον σύζυγό της να επιστρέψει στο σπίτι».

«Τον χρειαζόμαστε στη ζωή μας», δήλωσε μέσω βιντεοκλήσης. «Δεν είμαστε οικογένεια χωρίς εκείνον. Τα παιδιά έκλαιγαν και τον ζητούσαν αυτά τα 2,5 χρόνια».

Οι εκκλήσεις της βρήκαν ανταπόκριση και μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ο 45χρονος γιατρός αγκάλιασε την οικογένειά του και αποχώρησαν όλοι μαζί από το δικαστήριο για ένα νέο ξεκίνημα.

