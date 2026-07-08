Παράνομο ζευγάρι έγινε viral στην Τουρκία: Τους έπιασαν σε... στενές επαφές σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου (vid)

Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει στην Τουρκία το βίντεο από ένα παράνομο ζευγάρι που καταγράφηκε σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου συνοικίας της Κωνσταντινούπολης.

Η γυναίκα που κατέγραψε τις εικόνες φαίνεται να ανοίγει την πόρτα ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου σε εμπορικό κέντρο στην συνοικία Καρτάλ ενώ μέσα στο όχημα ήταν ένας άνδρας και μια γυναίκα σε... στενή επαφή.

«Τι κάνετε εδώ; Έρχεται η αστυνομία. Τι κάνετε μέσα στο αυτοκίνητο; Ντροπή σας» ακούγεται να φωνάζει η γυναίκα ενώ παρόμοια αντίδραση έχει και ένας άνδρας που φαίνεται ότι ήταν επίσης αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού το οποίο σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης σημειώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο.

İstanbul'da bir AVM otoparkında araçta uygunsuz davranışlarda bulunan kişileri kayda alan kadın:



"Terbiyesizler, bekleyin polis gelecek. Siz burayı ne sandınız?" pic.twitter.com/Mau6cu2gHG — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) July 7, 2026

Το κατά τα φαινόμενα παράνομο ζευγάρι προσπάθησε να φύγει άρον άρον από το πάρκινγκ, με την γυναίκα που κατέγραψε τις σκηνές να επιχειρεί να τους εμποδίσει.

Κάποιοι από τους σχολιαστές του βίντεο καυτηρίασαν το ζευγάρι για όσα έκαναν σε δημόσια θέα, αν και υπήρξαν και αυτοί που επέκριναν τη γυναίκα που κατέγραψε τις σκηνές.

Πηγή: protothema.gr