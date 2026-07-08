Παράνομο ζευγάρι έγινε viral στην Τουρκία: Τους έπιασαν σε... στενές επαφές σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου (vid)

Η γυναίκα που κατέγραψε τις εικόνες φαίνεται να ανοίγει την πόρτα ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου σε εμπορικό κέντρο στην συνοικία Καρτάλ ενώ μέσα στο όχημα ήταν ένας άνδρας και μια γυναίκα σε... στενή επαφή.
«Τι κάνετε εδώ; Έρχεται η αστυνομία. Τι κάνετε μέσα στο αυτοκίνητο; Ντροπή σας» ακούγεται να φωνάζει η γυναίκα ενώ παρόμοια αντίδραση έχει και ένας άνδρας που φαίνεται ότι ήταν επίσης αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού το οποίο σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης σημειώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Το κατά τα φαινόμενα παράνομο ζευγάρι προσπάθησε να φύγει άρον άρον από το πάρκινγκ, με την γυναίκα που κατέγραψε τις σκηνές να επιχειρεί να τους εμποδίσει.
Κάποιοι από τους σχολιαστές του βίντεο καυτηρίασαν το ζευγάρι για όσα έκαναν σε δημόσια θέα, αν και υπήρξαν και αυτοί που επέκριναν τη γυναίκα που κατέγραψε τις σκηνές.
Πηγή: protothema.gr