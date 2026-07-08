Ανέλαβε επίσημα τη Φούλαμ ο Αρμπελόα

Την πρόσληψη του Άλβαρο Αμπερλόα στην τεχνική της ηγεσία ανακοίνωσε η Φούλαμ.

Η εποχή του Άλβαρο Αμπερλόα στη Φούλαμ ξεκίνησε, με τον Ισπανό τεχνικό να υπογράφει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Το προηγούμενο εξάμηνο ο Αμπερλόα έζησε μια... τρελή περιπέτεια στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης και πλέον είναι πιο ώριμος να αναλάβει μια νέα πρόκληση.

«Είναι τιμή μου που θα βρεθώ σε αυτό το επίπεδο με την Φούλαμ, τον πιο παλιό σύλλογο του Λονδίνου. Νιώθω την ευθύνη και ευχαριστώ την διοίκηση» ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο 43χρονος τεχνικός.

