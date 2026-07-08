Ανανέωσε με τον Κρις Σίλβα η Φενέρ

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Κρις Σίλβα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια με την τουρκική ομάδα.

Κάτοικος Πόλης θα παραμείνει και την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο Κρις Σίλβα. Η Φενέρ μετά τις ανανεώσεις συμβολαίων με τους Μέλι και Χόρτον - Τάκερ επέκτεινε την συνεργασία της και με τον Κρις Σίλβα.

Ο πρώην σέντερ της ΑΕΚ υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο με οψιόν ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο. Ο Γκαμπονέζος σέντερ μετακόμισε μεσούσης της σεζόν από την ΑΕΚ και το BCL, στη Φενέρμπαχτσε ωστόσο ήταν άτυχος καθώς αντιμετώπισε κάποια προβλήματα τραυματισμών.

Σε 16 παιχνίδια με την ομάδα το Γιασικεβίτσιους στην Euroleague ο Σίλβα είχε 4.4 πόντους και 1.7 ριμπάουντ ανά 8’42” συμμετοχής.