Ανανέωσε με τον Κρις Σίλβα η Φενέρ

Κάτοικος Πόλης θα παραμείνει και την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο Κρις Σίλβα. Η Φενέρ μετά τις ανανεώσεις συμβολαίων με τους Μέλι και Χόρτον - Τάκερ επέκτεινε την συνεργασία της και με τον Κρις Σίλβα.
Ο πρώην σέντερ της ΑΕΚ υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο με οψιόν ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο. Ο Γκαμπονέζος σέντερ μετακόμισε μεσούσης της σεζόν από την ΑΕΚ και το BCL, στη Φενέρμπαχτσε ωστόσο ήταν άτυχος καθώς αντιμετώπισε κάποια προβλήματα τραυματισμών.
Σε 16 παιχνίδια με την ομάδα το Γιασικεβίτσιους στην Euroleague ο Σίλβα είχε 4.4 πόντους και 1.7 ριμπάουντ ανά 8’42” συμμετοχής.
Chris Silva 2 Yıl Daha Fenerbahçe'de! 💛💙✍️— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 7, 2026
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, Ocak ayında kadromuza katılan ve 2025-26 sezonunda kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Chris Silva ile 1+1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır.
Çubuklu formamızı giydiği süre boyunca… pic.twitter.com/zDvobY3Vjk