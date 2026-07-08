Μόνο ο Μέσι και ο Μαραντόνα! Η μοναδική επίδοση των Αργεντινών μύθων

Ο Λιονέλ Μέσι έπιασε μια τρομερή επίδοση σε Μουντιάλ, που μόνο ο Ντιέγκο Μαραντόνα είχε καταφέρει.

Με γκολ και ασίστ, ο Λιονέλ Μέσι έδωσε το σύνθημα για την επική ανατροπή της Αργεντινής, η οποία νίκησε 3-2 την Αίγυπτο και πέρασε στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Ο Αργεντινός σταρ έπιασε μια μοναδική επίδοση του Ντιέγκο Μαραντόνα στο χθεσινό παιχνίδι. Κι αυτό γιατί μόνο οι δυο τους κατάφεραν να σκοράρουν, να έχουν 5+ ντρίπλες και να δημιουργήσουν 5+ ευκαιρίες σε ένα παιχνίδι Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το έκανε χθες ο Μέσι, που είχε γκολ, ασίστ, δοκάρι, χαμένο πέναλτι κι άλλες ευκαιρίες, ενώ ντρίπλαρε πολλάκις τους αντιπάλους του, ενώ το ίδιο είχε κάνει ο μεγάλος Ντιέγκο πριν 40 χρόνια, στο παιχνίδι με το Βέλγιο.

2 - The last two players to score, complete 5+ dribbles, and create 5+ open play chances in a @FIFAWorldCup match:



🇦🇷 Lionel Messi v Egypt (2026)

🇦🇷 Diego Maradona v Belgium (1986)



Catalysts. pic.twitter.com/iTWhfMSjDh — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026

Αλλά οι τρελές επιδόσεις του Μέσι δεν σταματούν εκεί. Έγινε ο μοναδικός παίκτης που έχει βρει δίχτυα σε έξι διαδοχικά νοκ άουτ παιχνίδια Παγκοσμίου Κυπέλλου και σε εννέα συνεχόμενα παιχνίδια Μουντιάλ. Είχαν προηγηθεί τα γκολ που σημείωσε με Αλγερία (3), Αυστρία (2) και Ιορδανία (1) στη φάση των ομίλων.

Τα έξι διαδοχικά νοκ άουτ ματς Μουντιάλ, όπου σκόραρε ο Μέσι:

Μουντιάλ 2022 (Φάση των 26): Γκολ εναντίον της Αυστραλίας

Μουντιάλ 2022 (Προημιτελικά): Γκολ εναντίον της Ολλανδίας

Μουντιάλ 2022 (Ημιτελικά): Γκολ εναντίον της Κροατίας

Μουντιάλ 2022 (Τελικός): 2 γκολ εναντίον της Γαλλίας

Μουντιάλ 2026 (Φάση των 32): Γκολ εναντίον του Πράσινου Ακρωτηρίου

Μουντιάλ 2026 (Φάση των 16): Γκολ εναντίον της Αιγύπτου

Pura historia: Messi es el primer jugador que anota en 6 partidos seguidos de eliminación directa en Mundiales. ⚽🇦🇷



Un récord más y van...🐐 pic.twitter.com/6JS4gfNY9c — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

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