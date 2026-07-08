Οι κατσαρίδες μας τρολάρουν: Επιβιώνουν μέχρι και μία εβδομάδα χωρίς κεφάλι - Τι είναι αυτό που τις σκοτώνει

Η κατσαρίδα δεν είναι το ζώο που θα επιβιώσει πυρηνικού πολέμου -θα έχει την ίδια τύχη με εμάς και την συντριπτική πλειοψηφία των ειδών-, είναι όμως, αυτή που μας κοροϊδεύει με τα εντομοκτόνα, που όταν πεθαίνουν ενημερώνουν τις συντρόφισσες να μην πλησιάσουν στο σημείο γιατί υπάρχει κίνδυνος,

Δεν είναι βρώμικες ως ζώα. Τουναντίον, παράγουν διαρκώς υγρό με το οποίο καθαρίζουν το σώμα τους, ενώ καθαρίζονται κάθε φορά έπειτα από επαφή με άνθρωπο ή άλλο είδος, δίκην “απολύμανσης”. Είδες τι σου είναι το ένστικτο επιβίωσης;

Παρεμπιπτόντως, το ζώο που θα επιβιώσει πυρηνικού πολέμου είναι ο βραδύπορας, γνωστός ως “αρκουδάκι της θάλασσας”.

Εν πάση περιπτώσει, οι κατσαρίδες δεν πεθαίνουν εύκολα. Σίγουρα δεν πεθαίνουν με το πάτημα (μόνο με τη σύνθλιψη γίνεται δουλειά και είναι μύθος πως με αυτόν τον τρόπο αφήνουν τα αβγά τους) και μπορούν να επιβιώσουν χωρίς κεφάλι για τουλάχιστον μια εβδομάδα.

Σημείωσε και ότι το κεφάλι επίσης επιβιώνει (ανεξάρτητα) για αρκετές ώρες, εφόσον βρίσκεται κάπου όπου λαμβάνει τροφή, όπως στο ψυγείο σου.

Πώς επιβιώνει η κατσαρίδα χωρίς κεφάλι

Το συναρπαστικό, σε επίπεδο επιβίωσης, αυτό είδος, έχει συστάδες νευρικών κυττάρων (γάγγλια) σε όλο το σώμα και μέσω αυτών ελέγχει τα βασικά αντανακλαστικά και την κίνηση (όρθια στάση, περπάτημα κλπ). Ως εκ τούτου, χωρίς κεφάλι μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί απλές συμπεριφορές.

Αναπνέει μέσω μικροσκοπικών πνευμονικών οπών στο μήκος του θώρακα και της κοιλιάς. Δεν χρειάζεται δηλαδή, πνεύμονες και στόμα ή μύτη για τη διαδικασία.

Εν τω μεταξύ, δεν αιμορραγεί μέχρι θανάτου και δεν παθαίνει ασφυξία.

Βλέπεις, σε αντίθεση με εμάς που βασιζόμαστε στην αρτηριακή πίεση για την επιβίωση, το αίμα (παρεμπιπτόντως, το υγρό που κυκλοφορεί στο σώμα των αρθροπόδων και διανέμει θρεπτικά συστατικά, ορμόνες κλπ λέγεται αιμολέμφος) μιας κατσαρίδας απλώς κυλάει γύρω από την κοιλότητα του σώματός τους.

Όταν κοπεί το κεφάλι, η πληγή του λαιμού πήζει γρήγορα και τελειώνει η αιμορραγία.

Επίσης, η κατσαρίδα δεν έχει έναν εγκέφαλο, αλλά δυο.

Ο ένας είναι στο κεφάλι και ο δεύτερος στο πίσω μέρος του σώματος.

Ο πρώτος ασχολείται με τη σεξουαλική δραστηριότητα, τα μητρικά ένστικτα, την ενεργοποίηση φαινομενικής συμπεριφοράς θανάτου και τις αισθητηριακές πληροφορίες -που μετά στέλνουν στο κεφάλι.

Ο δεύτερος αφοσιώνεται στην αναγέννηση των άκρων, τις αισθήσεις, τη μνήμη, την έκκριση ορμονών και την καταστολή της αναπαραγωγικής συμπεριφοράς.

Όταν λοιπόν, πατάς μια κατσαρίδα στο κεφάλι, αναλαμβάνει ο δεύτερος εγκέφαλος την αποκατάσταση.

Αν πατήσεις τον εγκέφαλο της πλάτης, εξαφανίζεται η μνήμη, η ικανότητα μάθησης και διατήρησης των πληροφοριών. Άρα, το έντομο θα πεθάνει από την πείνα.

Από τι πεθαίνει η ακέφαλη κατσαρίδα

Αντιλαμβάνεσαι πως όταν κόψεις το κεφάλι μιας κατσαρίδας μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί όπως πριν, εξαιρουμένης μια συνθήκης: της πρόσληψης νερού. Η αιτία θανάτου λοιπόν, μιας ακέφαλης κατσαρίδας είναι η αφυδάτωση. Δευτερογενή προβλήματα είναι η μόλυνση.

Ως ψυχρόαιμο έντομο, έχει αργό μεταβολισμό αφού δεν χρειάζεται σταθερή ενέργεια για τη θερμότητα του σώματος και για αυτό μπορεί να επιβιώσει για εβδομάδες δίχως φαγητό.

Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρει το Scientific American, ο εντομολόγος Christopher Tipping αποκεφάλισε αμερικανικές κατσαρίδες (Periplaneta Americana) στο μικροσκόπιο, σφράγισε πληγές με οδοντικό κερί για να αποτρέψει το στέγνωμα και παρατήρησε μερικές να διαρκούν αρκετές εβδομάδες σε βάζα.

Μπορούσαν να σταθούν, να αντιδράσουν στην αφή και να κινηθούν.

Μήπως τώρα, συμπαθείτε λίγο περισσότερο αυτό το έντομο;

Πηγή: news247.gr