Μέσι: «Αισθάνθηκα θυμό μετά το χαμένο πέναλτι, απογοήτευσα την ομάδα»

Ο Λιονέλ Μέσι αποκάλυψε τα έντονα συναισθήματα που βίωσε μετά τη συγκλονιστική πρόκριση της Αργεντινής στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, τονίζοντας πως το τελευταίο σφύριγμα έφερε τεράστια ανακούφιση σε όλη την ομάδα

Η Αργεντινή βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς μέχρι το 78ο λεπτό έχανε με 2-0 από την Αίγυπτο. Ωστόσο, οι «αλμπισελέστε» δεν τα παράτησαν και, με ηγέτη τον Λιονέλ Μέσι, πέτυχαν μια απίθανη ανατροπή, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο αρχηγός της Αργεντινής δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του, εμφανώς φορτισμένος από την εξέλιξη του αγώνα. «Ήταν μια στιγμή μεγάλης ανακούφισης για όλους μας. Έφυγε ένα τεράστιο βάρος από πάνω μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον αναφέρθηκε στον θυμό που ένιωσε μετά το χαμένο πέναλτι στο πρώτο μέρος: “Αισθάνθηκα έντονο θυμό, εξαιτίας του πέναλτι που σπατάλησα και λόγω του τρόπου που το εκτέλεσα. Ένιωσα πως την σημαντική στιγμή, απογοήτευσα την ομάδα.

Αλλά ευτυχώς, ο Θεός επεφύλασσε κάτι για εμένα στο τέλος και κατάφερα να ισοφαρίσω. Ήταν τεράστια χαρά για εμάς και για τον κόσμο που ήρθε για εμάς ξανά. Αποδεικνύουν κάθε μέρα τι σημαίνει να είσαι Αργεντινός”.

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