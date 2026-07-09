Έβερτον: Ανακοινώνει τον Λίαμ Ντελάπ

Ο Λίαμ Ντελάπ θα παραχωρηθεί από την Τσέλσι, η οποία έχει ήδη ειδοποιήσει τον μάνατζερ του να φέρει προτάσεις από άλλες ομάδες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Football Insider» έχει συμφωνήσει σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Εβερτον, η οποία τις επόμενες ημέρες αναμένεται ν' ανακοινώσει την απόκτηση του.

Ο 23χρονος Αγγλος διεθνής επιθετικός εντάχθηκε το περασμένο καλοκαίρι στο ρόστερ της Τσέλσι, από την Ιπσουϊτς, αλλά δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στο ρόστερ των «μπλε», με την Εβερτον να συμφωνεί με την Τσέλσι στα 30 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του.

Ο Ντέλαπ είχε την περασμένη σεζόν μόλις δύο γκολ και τέσσερις ασίστ σε 40 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των Λονδρέζων.