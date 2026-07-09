Ηνωμένες Πολιτείες: Σύλληψη κομμωτή σε κρουαζιέρα έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Ο εργαζόμενος της Virgin Voyages απομακρύνθηκε από το πλοίο μετά τις καταγγελίες και βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο κατηγορίες

Κομμωτής που εργαζόταν σε κρουαζιερόπλοιο της Virgin Voyages, συνελήφθη και τού απαγγέλθηκαν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση επιβατών κατά τη διάρκεια ταξιδιού, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ο Πρανίτ Ναραγιάν Πάουαρ, 26 ετών, εργαζόταν στο πλοίο Brilliant Lady της εταιρείας, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες και φέρεται να «κακοποίησε σεξουαλικά πολλούς επιβάτες υπό το πρόσχημα της παροχής μασάζ», σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσινγκτον, που εκδόθηκε την 6η Ιουλίου.

«Σύμφωνα με την ποινική καταγγελία, ο Πρανίτ Ναραγιάν Πάουαρ είχε προσληφθεί για να παρέχει υπηρεσίες περιποίησης μαλλιών, όμως, κατά τη διάρκεια πρόσφατης κρουαζιέρας στην Αλάσκα άρχισε να προσφέρει μασάζ σε γυναίκες που είχαν κλείσει ραντεβού για υπηρεσίες κομμωτηρίου. Σε μία περίπτωση, φέρεται να προσέφερε δωρεάν μασάζ σε μια επιβάτιδα, εφόσον εκείνη έκλεινε τρία ραντεβού στο κομμωτήριο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Virgin Voyages ανέφερε στο USA TODAY ότι η συμπεριφορά που περιγράφεται στη δικογραφία, «αποτελεί σοβαρή παραβίαση της εμπιστοσύνης και των προτύπων που κάθε εργαζόμενος σε πλοίο της Virgin Voyages οφείλει να τηρεί».

«Το άτομο που κατονομάζεται στην καταγγελία, έχει απομακρυνθεί από το πλοίο», ανέφερε η εταιρεία σε ηλεκτρονική δήλωση. «Απασχολείτο για εταιρεία τρίτου συνεργάτη που παρέχει υπηρεσίες σπα και κομμωτηρίου στα πλοία μας. Αμέσως μόλις ενημερωθήκαμε για τις καταγγελίες, τον απομακρύναμε από τα καθήκοντα και αναφέραμε το περιστατικό στο FBI».

Ο Πρανίτ Ναραγιάν Πάουαρ, υπήκοος Ινδίας, οδήγησε τουλάχιστον δύο θύματα σε χώρο κουρείου δίπλα στο κομμωτήριο στα τέλη Ιουνίου, όπου προχώρησε σε πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης, σύμφωνα με καταγγελίες.

Ο άνδρας τόνισε στους πράκτορες του FBI ότι η εργασία του δεν περιλάμβανε την παροχή μασάζ και παραδέχθηκε ότι είχε εμπλακεί σε σεξουαλικά φορτισμένη συμπεριφορά με πολλές γυναίκες, δύο από τις οποίες οι ερευνητές θεωρούν ότι είναι τα θύματα που περιγράφονται στις κατηγορίες.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε ότι είχε κάνει μασάζ σε τέσσερις ή πέντε γυναίκες στον χώρο του κουρείου και πως προσέφερε αυτήν την υπηρεσία σε πελάτισσες για σχεδόν δύο εβδομάδες, σύμφωνα με τις Αρχές.

Υποστήριξε ότι «δεν είχα πρόθεση να βλάψω κανέναν» κι ότι παρείχε τα μασάζ για θεραπευτικούς λόγους, προκειμένου να βοηθήσει τις πελάτισσες που τον επισκέπτονταν. Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, ανέφερε πως έπειτα από χρόνο για να αναλογιστεί τις πράξεις του, ένιωθε ενοχές, μετάνιωνε για τη συμπεριφορά του και κατανοούσε ότι αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί παρενόχληση.

Ο Ναραγιάν Πάουαρ αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για καταχρηστική σεξουαλική επαφή.

Πηγή: newsbomb.gr