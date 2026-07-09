Σειρήνες σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ μετά τις απειλές του Ιράν για «αποφασιστική απάντηση»

«Κόκκινος συναγερμός» και πάλι στη Μέση Ανατολή

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, με τις χώρες του Κόλπου να τίθενται σε αυξημένη επιφυλακή. Σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν, ενώ, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε αναχαιτίσεις εισερχόμενων drones και πυραύλων.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) γνωστοποίησαν ότι αμερικανικός πύραυλος Κρουζ έπληξε τη γέφυρα Ακ Τάκα Χαν, στην πόλη Ακαλά της επαρχίας Γκολεστάν, στο βόρειο Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες, ωστόσο, προειδοποίησαν ότι η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι «συντριπτική».

Η εξέλιξη ακολουθεί αναφορές για αμερικανικές επιθέσεις σε σιδηροδρομικές υποδομές στο βόρειο Ιράν, γεγονός που εντείνει περαιτέρω την αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Λίγο αργότερα, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής, καλώντας τους πολίτες και τους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μετακινηθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.

Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι βρίσκεται σε διαδικασία αναχαίτισης drones και πυραύλων που εισέρχονται στον εναέριο χώρο της χώρας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή θύματα στα τρία κράτη.

Πηγή: newsbomb.gr