Ανανέωσε το συμβόλαιο του Χοσάμ Χασάν η Αίγυπτος

Η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την επέκταση της συνεργασίας της με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Χοσάμ Χασάν, μετά την επιτυχημένη πορεία της εθνικής ομάδας στο Mundial.

«Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Χάνι Αμπού Ρίντα, ανακοίνωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την ανανέωση των συμβολαίων του ομοσπονδιακού προπονητή Χοσάμ Χασάν και του διευθυντή της εθνικής ομάδας, Ιμπραήμ Χασάν», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Ο 59χρονος τεχνικός ανέλαβε την εθνική Αιγύπτου τον Φεβρουάριο του 2024 και την οδήγησε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2025. Ο ίδιος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι εργαζόταν στην εθνική ομάδα χωρίς συμβόλαιο από τον Φεβρουάριο του 2026.

Υπό την καθοδήγησή του, η Αίγυπτος πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας με 3-1 της Νέας Ζηλανδίας στον 7ο όμιλο.

Στη συνέχεια απέκλεισε την Αυστραλία στα πέναλτι στη φάση των «32», στην πρώτη νοκ άουτ αναμέτρησή της στη διοργάνωση, πριν γνωρίσει την ήττα με 3-2 από την κάτοχο του τίτλου Αργεντινή, μένοντας εκτός προημιτελικών.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, το νέο συμβόλαιο του Χασάν θα έχει διάρκεια έως το 2030.

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€.