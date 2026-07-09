Ολυμπιακός: Φουλάρει για χαφ – Άμραμπατ και Μπρόζοβιτς στο προσκήνιο

Ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση ενός χαφ, κοιτώντας ακριβές και δύσκολες περιπτώσεις.

Ο Ολυμπιακός εντείνει τις προσπάθειές του να αποκτήσει έναν ποιοτικό χαφ, με τους Σοφιάν Άμραμπατ και Μαρσέλο Μπρόζοβιτς να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Ο Μαροκινός μέσος έχει συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε, ενώ πέρυσι αγωνίστηκε δανεικός στην Μπέτις. Οι Ισπανοί παραμένουν στο κόλπο για την απόκτησή του, αλλά και οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν πολύ ζεστά στην περίπτωσή του. Βέβαια, ο Άμραμπατ έχει ακόμα υποχρεώσεις με το Μαρόκο στο Μουντιάλ, παίζοντας απόψε με τη Γαλλία, με τις αποφάσεις για το μέλλον του να μετατίθενται στις επόμενες μέρες.

Ενδιαφέρουσα, αλλά δύσκολη είναι και η περίπτωση του Μαρσέλο Μπρόζοβιτς, με τον Ολυμπιακό να είναι μέσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του. Ο Κροάτης μέσος έμεινε ελεύθερος από την Αλ Νασρ, στην οποία είχε ηγεμονικό συμβόλαιο 25 εκατ. ευρώ ετησίως, γεγονός που κάνει την περίπτωσή του ιδιαίτερα δύσκολη.

Στον Πειραιά θέλουν να κάνουν την υπέρβαση με τον μέσο που θα αποκτήσουν και οι περιπτώσεις που εξετάζουν δείχνουν τις προθέσεις τους.

